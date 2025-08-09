Complexo do Canjica e Águas Lindas: um refúgio encantado no Cerrado brasileiro Você já conhece Cavalcante, em Goiás? Se não, deveria! Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 09/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2025 - 02h00 ) twitter

Prepare o coração porque o que você está prestes a descobrir é um daqueles lugares que a gente nem acredita que existem de verdade de tão lindos e encantadores. Localizado em meio às paisagens exuberantes da Chapada dos Veadeiros, mais precisamente no município de Cavalcante (GO), o Complexo do Canjica é um verdadeiro paraíso escondido – e o melhor: ainda pouco explorado.

Se você está planejando uma viagem para a região da Chapada ou para o sul do Tocantins, esse post vai te provar que vale (muito) a pena reservar um dia para conhecer esse cantinho mágico onde a natureza se exibe sem moderação.

O que é o Complexo do Canjica?

O nome já é uma delícia, né? E a experiência é ainda melhor.

O Complexo do Canjica é uma propriedade particular que abriga atrações naturais impressionantes: trilhas tranquilas, poços verdes esmeralda, mirantes de tirar o fôlego e duas grandes estrelas que fazem os olhos brilharem: a piscina de borda infinita natural com vista para um vale encantado e a Cachoeira Águas Lindas, um espetáculo em forma de queda d’água.

‌



Complexo do Canjica e Águas Lindas (Paranã/TO) Diego Andrade

A borda infinita mais linda da Chapada dos Veadeiros 😍

Sim, isso existe! E é ainda mais bonita ao vivo do que nas fotos. As lentes, infelizmente, não conseguem captar o que os olhos se deslumbram neste lugar.

Uma das atrações mais famosas (e fotogênicas) do Complexo é a piscina natural de borda infinita esculpida em pedra. O cenário? Um mirante espetacular com vista panorâmica para um vale verde e profundo, onde a luz do sol dança entre as árvores e cria reflexos hipnotizantes na água.

‌



Complexo do Canjica e Águas Lindas (Paranã/TO) Lucas Mesiano

É o tipo de lugar que a gente vê e nunca mais esquece. A água é cristalina e com uma temperatura super agradável (o que não é comum na Chapada - lá as águas costumam ser bem mais frias), perfeita para aquele mergulho demorado com direito a suspiros e silêncio. Um convite à contemplação e ao descanso que a gente vive adiando.

Complexo do Canjica e Águas Lindas (Paranã/TO) Lucas Mesiano

Cachoeira Águas Lindas: o nome já diz tudo 💦

Sabe quando o nome de um lugar já entrega exatamente o que vem pela frente? A Cachoeira Águas Lindas faz jus ao título. Com águas transparentes e uma queda imponente, ela forma um poço delicioso para banho e é cercada por formações rochosas esculpidas pelo tempo. Quase sempre, você será presenteado com um lindo arco-íris por lá.

‌



Complexo do Canjica e Águas Lindas (Paranã/TO) Diego Andrade (@andradedsa)

Dicas práticas para visitar o Complexo do Canjica 🌿

Situado no município de Paranã, no estado do Tocantins, o Complexo do Canjica está localizado bem próximo da divisa entre os estados de Goiás e Tocantins, na região da Chapada dos Veadeiros.

Para chegar até lá, o ponto de partida mais comum é a cidade de Cavalcante (GO), onde tem uma base turística com excelentes hospedagens, comércio e restaurantes.

Veja, aqui, onde me hospedei em Cavalcante. Inclusive, essa foi uma experiência à parte com cara de casa de revista.

De lá, você vai encarar cerca de 75 km de estrada de terra, que podem levar de 1h30 a 2h de carro, dependendo das condições do tempo e do veículo. Apesar do trecho ser de terra, dá para chegar com carro comum – inclusive, no nosso grupo havia pessoas com carro econômico. Claro, se tiver um carro mais alto ou 4x4, o conforto será maior.

Para entrar no complexo, é obrigatório contratar um guia credenciado antes de chegar lá. Inclusive, ele já vai conosco no carro saindo de Cavalcante (GO). O valor médio é de R$ 250/grupo de até 6 pessoas.

Ah, e não posso deixar de mencionar o trabalho incrível do nosso guia André Praude. Além de conhecer cada cantinho do Complexo do Canjica como a palma da mão, ele conduz o grupo com segurança, paciência e um bom humor contagiante.

André compartilhou curiosidades sobre a região, deu dicas valiosas durante o trajeto e foi essencial para tornar essa aventura ainda mais especial. Se tiver a sorte de fazer esse passeio com ele, já saiba: você está em excelentes mãos! Inclusive, se quiser, já entra em contato com ele pelo insta: @andrepraude para agendar sua visita a este paraíso.

A trilha tem aproximadamente 9 km de extensão (ida e volta), mas não se assuste! Apesar da distância, ela é considerada de nível fácil a moderado, porque o trajeto é repleto de paradas em poços e cachoeiras. Ou seja: você caminha um pouco, mergulha, descansa, aprecia e segue. A cada parada, a sensação é a mesma: “não tem como ficar mais bonito que isso”. Mas aí você anda mais um pouco… e fica.

Por lá, não há qualquer tipo de estrutura – nada de banheiros, lanchonetes ou áreas de apoio. Por isso, leve muita água, lanches, frutas, protetor solar, repelente e o que mais achar necessário para um dia inteiro de imersão na natureza.

💡 Dica bônus: saia bem cedo de Cavalcante para aproveitar o dia com calma e se maravilhar com cada parada. No caminho de volta, o pôr do sol costuma pintar o céu da chapada de um jeito que emociona.

Complexo do Canjica e Águas Lindas (Paranã/TO) Lucas Mesiano

Informações úteis para printar

📍 Localização: Fica a 75 Km de Cavalcante (GO), cerca de 1h30 a 2 horas de carro em estrada de terra.

🗓 Horário de funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h.

🎫 Valor da entrada: R$ 80 por pessoa

🛖 Infraestrutura: Não há infra-estrutura nenhuma, leve bastante água e lanches

👟 O que levar: Roupas leves, tênis para caminhada, boné ou chapéu, protetor solar, repelente, garrafa de água, lanches e, claro, câmera ou celular com bateria cheia pra registrar tudo!

🥾Trilha: 9 km (todo o percurso)

👨‍🦯Guia: Obrigatório - o valor médio é de R$ 250 (grupo de até 6 pessoas)

Dica extra: combine com outros atrativos da região 🌄

Se você estiver hospedado em Cavalcante, pode fazer um combo incrível incluindo os Complexos do Prata, do Boqueirão e as cachoeiras Santa Bárbara e Catoá. Tudo muuuuito maravilhoso!

Santa Bárbara (Cavalcante - GO) Lucas Mesiano

Saiba tudo sobre a cachoeira Santa Bárbara antes de ir, aqui, pois é preciso fazer o agendamento da visita no site, tá? Até dá para ir, mas com o risco de não ter vaga.

Um paraíso ainda pouco explorado 🧭

O Complexo do Canjica é o tipo de destino que ainda guarda aquele ar de descoberta, sabe? Pouca gente conhece, poucas fotos circulam nas redes… e isso torna tudo ainda mais especial.

É um daqueles lugares que nos reconecta com a natureza, com o silêncio e com a simplicidade das coisas boas da vida. Um refúgio para respirar fundo, se desligar do mundo lá fora e simplesmente… viver.

Complexo do Canjica e Águas Lindas (Paranã/TO) Priscila Mesiano

Se você ama experiências autênticas, natureza em estado bruto e mergulhos em águas cristalinas que parecem saídas de um sonho, o Complexo do Canjica e Águas Lindas precisa entrar na sua lista!

