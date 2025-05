Vale a pena comprar copo refil nos parques de Orlando? Vantagens e desvantagens do queridinho dos visitantes Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 15/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/05/2025 - 02h00 ) twitter

Copo Refil Universal Studios Priscila Mesiano

Se você está planejando uma viagem para os parques temáticos de Orlando, já deve ter visto por aí o famoso copo refil. Ele aparece nas fotos dos visitantes, nos carrinhos de bebidas e nas lojas oficiais como um acessório indispensável — mas será que realmente vale a pena?

Neste post, vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa “febre” entre os turistas.

O que é o copo refil?

É um copo térmico reutilizável que pode ser recarregado com bebidas ao longo do dia — ou da estadia, dependendo do parque. Você paga um valor fixo e pode reabastecê-lo quantas vezes quiser em máquinas automáticas espalhadas pelo parque ou resort.

Cada complexo tem seu sistema próprio. Veja os principais:

‌



Walt Disney World: o Resort Refillable Mug é válido apenas nos hotéis da Disney. Nos parques, não existe refil ilimitado. Mas, ao comprar uma bebida não alcoólica nos restaurantes, você tem direito a encher novamente de graça. Basta pedir ao atendente ou encher diretamente nas máquinas disponíveis dentro do estabelecimento.

Universal Orlando: Custa U$ 18 + taxas. No dia da compra, o refil é ilimitado. Pode usar o mesmo copo refil tanto no Universal Studios como no Islands of Adventure e também no parque aquático Volcano Bay. Para recarregar, o custo é de U$ 11,99 + taxas.

‌



SeaWorld e Busch Gardens: também adotam o sistema de copos refis, sendo US$ 13,99, 2 por US$ 11,99 cada, e 3 por US$ 9,99 cada + taxas. As recargas são ilimitadas e gratuitas durante o dia! Você pode usá-lo novamente em qualquer um dos parques da rede (SeaWorld, Bush Gardens e Aquática). O valor da recarga é de US$ 5,99 + taxas para ter direito a refis ilimitados durante o dia, ou então US$ 0,99 + taxas por cada refil.

Vantagens do copo refil

✅ Economia para famílias e grupos grandes

Se você é daqueles que toma refrigerante o dia inteiro ou viaja com crianças, o copo pode representar uma boa economia. Em média, um refrigerante avulso custa entre US$ 4 e US$ 6, enquanto o copo refil sai por cerca de US$ 15 a US$ 20 e oferece consumo ilimitado por um dia e com direito a reutilizar pagando a recarga, que varia de U$ 1 a U$ 12.

‌



✅ Praticidade

Com as estações de refil automáticas, você evita filas e pode se reidratar entre uma montanha-russa e outra. Além de refrigerantes, algumas oferecem bebidas como limonada, chá gelado e até Powerade.

✅ Sustentabilidade

O uso de um copo reutilizável reduz o consumo de plástico e embalagens descartáveis — uma escolha mais consciente para quem se preocupa com o meio ambiente.

✅ Funciona como lembrança personalizada

Muitos copos têm designs temáticos, com personagens, logotipos dos parques ou edições especiais. Um souvenir útil e colecionável.

Desvantagens do copo refil

⚠️ Nem todos os parques aceitam

Na Disney, por exemplo, os copos refis dos hotéis não podem ser usados nos parques. Já na Universal, o sistema funciona apenas nas máquinas específicas — e não nos quiosques ou restaurantes.

⚠️ Bebidas limitadas

Não espere encontrar café ou sucos naturais nas máquinas. A maioria oferece refrigerantes e bebidas industrializadas. Para água, é mais vantajoso pedir gratuitamente nos bebedouros ou nos balcões dos restaurantes.

⚠️ Pode ser um trambolho

Carregar o copo o dia inteiro, especialmente em atrações mais radicais, pode ser incômodo. Algumas pessoas acabam deixando no armário ou no carrinho de bebê — o que tira parte da praticidade.

⚠️ Preço pode não compensar para quem bebe pouco

Se você não costuma consumir refrigerante ou prefere levar sua própria garrafinha de água, o custo do copo pode não se justificar.

Dica de ouro: compartilhe com moderação

Oficialmente, os copos são de uso individual. Mas famílias que viajam juntas muitas vezes compartilham (com bom senso, claro). É uma forma de economizar — especial.

Vale a pena?

Depende do seu perfil de consumo. Para quem vai passar o dia inteiro no parque, consome refrigerantes com frequência e quer evitar filas, o copo refil é um excelente investimento. Mas se a sua vibe é mais água e suco natural, talvez seja melhor investir em uma boa garrafa térmica.

De qualquer forma, ele virou um clássico entre os turistas brasileiros em Orlando — e, gostando ou não, é impossível não cruzar com muitos durante a viagem.

📌 Resumo rápido

Item Disney Universal SeaWorld/Busch Gardens Válido nos parques? ❌ Não ✅ Sim ✅ Sim Recarga ilimitada? ✅ Nos hotéis ✅ Sim (por dia) ✅ Sim Preço médio US$ 20 US$ 18 US$ 14 Bebidas Refrigerante, chá, Powerade Idem Idem

Gostou das dicas? Então, aproveita e já me segue no Instagram @PriMesianoPorAí para mais dicas para viajar mais e melhor. Manda para aquele amigo que está em dúvida se compra ou não o copo refil, combinado?

