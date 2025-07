Onde ficar em Foz do Iguaçu? Saiba quais são os melhores bairros para a sua estadia De olho na hospedagem: desvendando os melhores bairros de Foz do Iguaçu para você fazer uma viagem perfeita! Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 23/07/2025 - 12h54 (Atualizado em 27/07/2025 - 02h00 ) twitter

O conforto é bom e a experiência é o que fica para sempre. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Ah, Foz do Iguaçu! Minha última viagem para lá foi simplesmente inesquecível, e parte disso se deve às escolhas de hospedagem que fiz. Foz do Iguaçu é mesmo um espetáculo à parte, com suas cataratas imponentes que nos deixam arrepiados e de queixo caído, mas a cidade vai muito além da sua grandiosidade natural.

Para você aproveitar ao máximo sua viagem, seja para admirar as quedas d’água, explorar a cultura trinacional ou curtir a cidade, é fundamental escolher o local certo para se hospedar, de acordo com o seu perfil de viajante. Afinal, a localização pode fazer toda a diferença na sua experiência e, principalmente, otimizar o tempo.

RESUMO DA NOTÍCIA Foz do Iguaçu oferece diversos bairros para hospedagem, cada um com características próprias para atender diferentes perfis de viajantes.

O Centro é o local mais prático, ideal para quem busca fácil acesso a atrações e opções de alimentação.

A Vila Carimã possui resorts com infraestrutura completa, perto das Cataratas e outras atrações turísticas.

A Vila Portes é a melhor escolha para quem deseja estar próximo da Ponte da Amizade e do comércio com o Paraguai. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Foz do Iguaçu oferece diversas opções que atendem a diferentes perfis de viajantes. Pensando em te ajudar a decidir sobre onde ficar em Foz, preparei um guia completo com os cinco melhores bairros para se hospedar em Foz do Iguaçu, destacando os prós e contras de cada um.

Com esse guia, você pode escolher aquele que mais combina com o seu estilo de viagem e orçamento. Vamos lá?

‌



Melhores bairros para se hospedar em Foz do Iguaçu

1. Centro de Foz

Vou começar falando sobre o Centro de Foz do Iguaçu, o coração da cidade. É a escolha ideal para quem busca praticidade e acesso a tudo com muita facilidade. Aliás, para todos os moradores que perguntei, todos disseram que é o melhor lugar para se hospedar.

Na minha última ida, tive a oportunidade de experimentar dois hotéis que são excelentes opções, cada um com suas particularidades: Wyndham Foz do Iguaçu e no Tarobá Hotel. Confesso que eu adorei as duas opções.

‌



Desfrute de uma experiência incrível no Wyndham Foz do Iguacu Foto: Divulgação / Wyndham Foz do Iguacu

Para quem busca uma estadia com um toque de sofisticação e uma boa infraestrutura de lazer, o Wyndham é uma excelente opção. Com quartos modernos, uma área de piscina convidativa e aquele serviço impecável que faz toda a diferença, ele é perfeito para relaxar depois de um dia intenso explorando as Cataratas. O que eu mais amei é que os quartos são bem grandes e espaçosos, tem amenities da L’Occitane e as roupas de cama são maravilhosas. E para quem curte dormir com travesseiro, é um arraso. São tantos que tive que brigar por espaço com eles na cama. O café-da-manhã é espetacular. Amei demais!

Já o Tarobá Hotel me surpreendeu pela combinação de conforto, localização estratégica e é um hotel mais econômico. Situado bem no coração de Foz, ele é ideal para quem gosta de ter tudo por perto: restaurantes, comércio e acesso facilitado aos transportes públicos para as principais atrações.

‌



Suíte Master para aqueles que buscam o máximo de conforto com um toque de requinte. Foto: Divulgação / Tarobá Hotel

Os quartos são confortáveis e o café da manhã, bem farto, é aquele incentivo a mais para começar o dia cheio de energia. Se você busca praticidade sem abrir mão de uma ótima experiência, o Tarobá é uma escolha certeira.

Ambos os hotéis oferecem uma estadia de qualidade! Vai por mim! ;)

A seguir, conto quais são os prós e contras de ficar no Centro.

Prós

Conveniência: É onde você encontra a maior concentração de hotéis, restaurantes, bares, bancos e comércio em geral.

É onde você encontra a maior concentração de hotéis, restaurantes, bares, bancos e comércio em geral. Transporte público: Excelente conectividade com as principais atrações turísticas através de ônibus.

Excelente conectividade com as principais atrações turísticas através de ônibus. Vida noturna: Há opções de bares e alguns restaurantes que ficam abertos até mais tarde.

Há opções de bares e alguns restaurantes que ficam abertos até mais tarde. Variedade de hospedagens: Você pode contar desde hostels econômicos até hotéis de categoria superior.

Contras:

Movimento: Por ser a região central, pode ser mais barulhenta e movimentada, especialmente durante o dia.

Por ser a região central, pode ser mais barulhenta e movimentada, especialmente durante o dia. Trânsito: O trânsito pode ser um pouco mais intenso em horários de pico. Afinal, é o centro da cidade.

O trânsito pode ser um pouco mais intenso em horários de pico. Afinal, é o centro da cidade. Estacionamento: Se estiver de carro, pode ser um desafio encontrar estacionamento, e muitos hotéis cobram por ele.

2. Vila Yolanda

Localizada um pouco mais afastada do centro, a Vila Yolanda é uma ótima opção para quem busca um ambiente mais tranquilo sem abrir mão de certa infraestrutura.

Prós:

Proximidade com o Parque das Aves e o Parque Nacional do Iguaçu: Ideal para quem quer otimizar o tempo nas principais atrações de Foz. O bairro fica a 20 minutos dos Parques.

Ideal para quem quer otimizar o tempo nas principais atrações de Foz. O bairro fica a 20 minutos dos Parques. Ambiente mais calmo: Geralmente mais residencial e menos agitado que o Centro.

Geralmente mais residencial e menos agitado que o Centro. Bons restaurantes: A região tem se desenvolvido com boas opções gastronômicas. Vale a pena conferir.

A região tem se desenvolvido com boas opções gastronômicas. Vale a pena conferir. Opções de hospedagem: Hotéis e pousadas charmosas, algumas com piscinas e áreas verdes.

Contras:

Pouco comércio: Há menos lojas e serviços do que no Centro.

Há menos lojas e serviços do que no Centro. Dependência de carro/táxi/aplicativo: Pode ser necessário usar transporte para se locomover para outras áreas da cidade, especialmente à noite.

3. Vila Carimã

A Vila Carimã é conhecida por abrigar grandes resorts e hotéis com infraestrutura completa, perfeita para quem busca conforto e lazer dentro do próprio hotel. Mas não é só isso. Essa região fica bem perto do parque nacional das Cataratas e de várias outras atrações. Gostei bastante do tempo que passei por lá.

Nesse bairro, eu fiquei hospedada no Grand Carimã Resort & Convention Center. Presidentes, governadores e celebridades já se hospedaram por lá. Esse é um dos hotéis mais antigos de Foz e foi reformado recentemente e transformado em um resort 4 estrelas, a experiência lá foi incrível.

Hotel é um ponto estratégico para quem quer explorar Foz do Iguaçu com conforto e mobilidade. Foto: Hotel Gran Carimã / Divulgação

O hotel é rodeado por jardins, bosques e trilhas ecológicas, o que proporciona um contato especial com a natureza.

Você pode escolher entre os quartos Luxo, Grand Luxo ou Grand Suíte, todos equipados com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar e, em alguns casos, hidromassagem e varanda com vista para a piscina ou jardins.

Além disso, o resort oferece uma estrutura de lazer completa — que inclui piscinas (aquecida e ao ar livre), academia, spa, sauna, jacuzzi, quadra de tênis, mini golfe, beach tennis, playground e clube infantil com recreação monitorada.

Hospedar-se no Grand Carimã é unir conforto, natureza e localização privilegiada em um só lugar em Foz do Iguaçu. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

O café da manhã estilo buffet é frequentemente elogiado como “fabuloso” pelos hóspedes, e há ainda bares, restaurante, bar na piscina e serviço de quarto 24h, tudo pensado para tornar a estadia relaxante e prática.

E a localização é outro grande diferencial: está situado na Avenida das Cataratas, a poucos minutos do aeroporto e com fácil acesso aos principais atrativos da cidade, como o Parque Nacional do Iguaçu, Cataratas, Parque das Aves e o Dreamland Show.

A seguir, conto quais são os prós e contras de ficar na Vila Carimã.

Prós:

Infraestrutura Hoteleira: Hotéis com piscinas, academias, restaurantes e atividades de lazer.

Hotéis com piscinas, academias, restaurantes e atividades de lazer. Ideal para famílias: Muitos hotéis são pensados para atender a quem viaja com crianças.

Muitos hotéis são pensados para atender a quem viaja com crianças. Segurança: Geralmente são áreas mais seguras e controladas.

Geralmente são áreas mais seguras e controladas. Conforto: Perfeito para quem não quer se preocupar com nada e apenas relaxar.

Contras:

Localização afastada: Um pouco mais distante do Centro e de restaurantes e comércios.

Um pouco mais distante do Centro e de restaurantes e comércios. Dependência de transporte: Você precisará de carro, táxi ou aplicativo para se deslocar.

Você precisará de carro, táxi ou aplicativo para se deslocar. Preço: As hospedagens tendem a ser mais caras devido à infraestrutura oferecida.

As hospedagens tendem a ser mais caras devido à infraestrutura oferecida. Poucas opções externas: Há poucas opções de comércio ou restaurantes fora dos hotéis.

4. Jardim das Cataratas / Porto Meira

Essa região engloba áreas que estão no caminho para as Cataratas, tornando-se estratégica para quem prioriza a proximidade com o Parque Nacional do Iguaçu e o Aeroporto.

Prós:

Proximidade com as cataratas e aeroporto: Excelente para quem quer economizar tempo e transporte.

Excelente para quem quer economizar tempo e transporte. Custo-benefício: É possível encontrar boas opções de hospedagem com preços mais acessíveis que o Centro, mas ainda com boa localização.

É possível encontrar boas opções de hospedagem com preços mais acessíveis que o Centro, mas ainda com boa localização. Ambiente residencial: Mais tranquilo e agradável para quem busca sossego.

Contras:

Poucas opções de lazer noturno: Não há muitas opções de restaurantes ou bares abertos até tarde.

Não há muitas opções de restaurantes ou bares abertos até tarde. Transporte: Necessidade de carro ou táxi/aplicativo para ir ao Centro ou a outras atrações.

Necessidade de carro ou táxi/aplicativo para ir ao Centro ou a outras atrações. Comércio limitado: Menos variedade de lojas e serviços.

5. Vila Portes / Ponte da Amizade

Para os que gostam de compras e de vivenciar a fronteira, a Vila Portes é a região mais próxima da Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu a Ciudad del Este, no Paraguai.

Prós:

Proximidade com o Paraguai: Perfeito para quem pretende fazer compras em Ciudad del Este.

Perfeito para quem pretende fazer compras em Ciudad del Este. Transporte fácil: Diversas opções de transporte para a ponte e para o Centro.

Diversas opções de transporte para a ponte e para o Centro. Mercado Central: O famoso Mercado Municipal está nesta região, excelente para provar a culinária local.

Contras:

Movimento intenso: É uma área muito movimentada, principalmente durante o dia, com trânsito de veículos e pessoas.

É uma área muito movimentada, principalmente durante o dia, com trânsito de veículos e pessoas. Barulho: Pode ser mais ruidosa devido ao movimento da fronteira.

Pode ser mais ruidosa devido ao movimento da fronteira. Menos opções de lazer noturno: O foco é o comércio, então a noite é mais calma.

O foco é o comércio, então a noite é mais calma. Segurança: Por ser uma área de fronteira e comércio intenso, exige um pouco mais de atenção com pertences pessoais.

Dica Bônus

Na minha última ida à Foz do Iguaçu, eu fiquei no Gran Meliá Iguazú, que fica em Puerto Iguazú, Misiones, no lado Argentino, cidade que faz fronteira com Foz do Iguaçu. Inclusive, eu já contei sobre esta experiência mágica aqui no blog. Basta clicar aqui para saber.

Pri Mesiano olhando a vista do quarto do Meliã Iguazú Priscila Mesiano

Quando o assunto é uma experiência verdadeiramente imersiva, o Gran Meliá Iguazú é um capítulo à parte na minha lista de dicas!

Imagine só a emoção de abrir a porta do seu quarto e ter a grandiosidade das Cataratas do Iguaçu como sua paisagem particular – ou ainda, relaxar na piscina de borda infinita com aquela vista de tirar o fôlego.

Além desse espetáculo natural particular, a experiência se completa com o serviço de excelência, como o exclusivo RedLevel, que eleva o nível do conforto com atendimento personalizado e amenidades especiais.

Piscina de borda infinita de frente para as Cataratas (Meliã Iguazú) Priscila Mesiano

É o tipo de lugar que te conecta com a natureza de uma forma profunda, ao mesmo tempo em que oferece todo o luxo e bem-estar para uma estadia inesquecível, um verdadeiro reencontro com o sagrado e consigo mesmo.

