🍽️ Plano de alimentação dos parques de Orlando vale mesmo a pena? Guia atualizado da Disney, Universal e Sea World com valores atualizados de 2025 Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 21/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/06/2025 - 02h00 )

Em frente ao castelo, com o coração de princesa e os sonhos nas alturas ✨. Na Disney, a magia é real Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Uma das coisas que mais pesam no orçamento em uma viagem, especialmente nos Estados Unidos, é o gasto com alimentação. E, com a esperança de economizar alguns dólares, muitos viajantes optam pelo plano de alimentação dos parques.

Mas será que realmente vale a pena? A primeira notícia que temos que dar é que a Disney só oferece o plano de alimentação para quem se hospeda na rede da Disney. A segunda notícia é que a Universal suspendeu o plano de refeições desde abril de 2021 e não tem previsão de retorno. Já o Sea World oferece e pode valer a pena, dependendo do seu estilo de alimentação. Por isso, leia o artigo e veja se essa realmente é uma boa estratégia para você e seu grupo.

1. Walt Disney World (Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom)

A Disney oferece dois planos em 2025, mas SOMENTE para os hóspedes. O Disney Dining Plan é uma opção de plano pré-pago de alimentação, onde você tem um valor fixo por dia, que te dá direito a créditos ou pontos para serem gastos em diferentes tipos de refeição.

Vale também dizer que você só consegue comprar o Dining Plan para todos os dias da sua estadia no hotel da Disney. Ou seja, se vai ficar uma semana, terá que pegar o plano de refeição para 7 dias, do primeiro ao último dia que você vai estar hospedado em um dos hotéis do complexo. Não dá pra comprar só pra parte dos dias nem nada assim. Também é necessário comprar para todos os hóspedes do seu quarto, não dá pra comprar só pra parte do grupo que vai estar no mesmo quarto.

‌



Ah! E mesmo assim não vale para dentro dos parque!

Existem duas opções de planos diferentes:

‌



Quick-Service Dining Plan – US$ 59,14/adulto/noite + US$ 24,70/criança

Inclui 2 refeições rápidas + 1 lanche + caneca recarregável de bebida

‌



Disney Dining Plan (Standard) – US$ 97,70/adulto/noite + US$ 30,78/criança

1 refeição em restaurante, 1 refeição rápida, 1 lanche e caneca recarregável

Exemplo de refeição:

Quick Service: hambúrguer + batata + refrigerante (US$ 25)

Table Service: restaurante temático e sobremesa (US$ 60–70)

Conclusão Disney:

Se priorizar restaurantes temáticos, o plano vale a pena; mas para refeições rápidas, pode sair mais caro. – A conveniência de não carregar dinheiro e reservas antecipadas é um bônus que muitos amam.

Dica: se optar pelo plano, use créditos em refeições mais caras (character meals, ou restaurantes estilo Signature).

2. Universal Orlando (Islands of Adventure, Universal Studios, Volcano Bay)

Desde abril de 2021, o plano alimentação da Universal está suspenso sem previsão de retorno, mas, caso queira reduzir os gastos com alimentação nos parques da Universal, leia a matéria 7 dicas para economizar nos parques de Orlando.

A entrada para a diversão sem fim na Universal Studios. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

3. SeaWorld, Busch Gardens e Aquática

Oferecem o All-Day Dining Deal:

US$ 59,99/adulto, US$ 29,99/criança – uma refeição a cada 90 minutos em locais selecionados.

Comparativo real:

Refeição avulsa (hambúrguer, batata, refrigerante): US$ 20

O plano só vale a pena se você fizer de 3 a 4 refeições/dia

Com o All Day Dining, você come o dia inteiro sem pesar no bolso. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

✨ Conclusão: Os planos de alimentação podem ser aliados poderosos ou armadilhas de custo… A diferença está no perfil da sua viagem. Você quer praticidade e evitar surpresas? Vai com o plano. Se prefere economia e flexibilidade, talvez pagar conforme a fome seja o caminho. Vale fazer simulações com base no seu grupo, tipo de refeição e roteiro.

