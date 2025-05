7 dicas para economizar nos parques de Orlando e guardar algumas doletas na viagem Anota essas dicas! É possível curtir bastante os parques sem estourar o orçamento! Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 12/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Disney World, em Orlando, é um destino muito procurado pelos brasileiros Reprodução/Instagram/@waltdisneyworld

Viajar para Orlando é um sonho, e a gente tem falado isso nas últimas semanas aqui no blog, né? Mas também pode ser uma viagem cara, especialmente nos dias de parque, onde tudo é tentador (e caro!).

Mas com alguns truques simples e inteligentes, dá para curtir bastante a Disney, gastar menos e ainda aproveitar tudo com mais consciência. Se liga nessas 7 dicas que eu vou listar abaixo!

1. 🍳 Tome um café da manhã reforçado

Tomei um café da manhã super reforçado no Hotel Melia Orlando Celebration Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Essa é uma daquelas dicas simples que fazem toda a diferença no bolso e na energia. Comece o dia com um café da manhã bem completo no hotel ou em algum restaurante fora do parque.

Assim, você aguenta bem o rojão até a hora do almoço e evita gastar com snacks caríssimos logo cedo.

‌



2. 🎒 Leve lanches na mochila (sim, pode entrar!)

Muita gente não sabe, mas é permitido entrar com lanches nos parques. Frutas, barras de cereal, biscoitos, sanduíches… Tudo isso ajuda a fazer uma boquinha sem precisar gastar com cada beliscada.

3. 💧 Peça “a glass of water” e economize mais de R$ 35 por garrafinha

A água nos parques custa em média U$ 6 a garrafinha — dá mais de R$ 35 (cotação de maio de 2025). Mas aqui vai o pulo do gato: todos os restaurantes oferecem copo de água gelada de graça.

‌



Basta pedir com jeitinho: "Could you give me a glass of water, please?" e pronto, sede resolvida sem custo.

Também tem bebedouros espalhados pelos parques. Então, vale levar uma garrafinha reutilizável e encher ao longo do dia.

‌



Peça com jeitinhp: "Could tou give me a glass of water, please?" e pronto. Sede resolvida sem custo. Crédito: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

4. 🎟️ Compre ingressos com agências brasileiras

Comprando os ingressos com agências brasileiras, você evita o IOF de transações internacionais, consegue parcelar em reais e ainda recebe mimos exclusivos.

Eu fiz uma boa pesquisa e comprei com a Magic Travel. Lá você pode parcelar em até 10 vezes sem juros ou garantir um bom desconto no pix. Parcelei com tranquilidade e ainda ganhei um copo refil e uma Magic Band. Pesquise bastante e compre em agências confiáveis, tá?

5. 🍽️ Avalie se o plano de refeição vale a pena

Os famosos planos de refeição da Disney podem ser vantajosos dependendo do seu perfil de viagem. Para famílias grandes ou quem curte comer bem durante o dia, o plano pode sair mais em conta do que pagar prato por prato.

Tem pacote que oferece refeições a cada 1h30! Mas atenção: faça as contas e veja se o valor total compensa pra você. Às vezes, levar lanches e comer só uma refeição no parque pode sair mais barato.

6. 🎁 Deixe pra comprar produtos de personagens fora do parque

As lojinhas dos parques são irresistíveis, mas os preços nem tanto. A dica é: resista à tentação (ou pelo menos tente!) e deixe para comprar lembranças e produtos dos personagens em lugares como Walmart, Target ou outlets. A diferença de preço é enorme!

7. 🥤 Use o copo refil

R$ 36 em uma garrafa de água, jamais! rsrsr Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Alguns parques, como o SeaWorld e os da Universal, oferecem o refil de bebidas com a compra de um copo especial. Você paga uma vez e pode recarregar o dia todo, com refrigerante, chá gelado e outras bebidas.

No meu caso, ganhei um copo refil na compra dos ingressos com a agência, mas você também pode comprar na entrada do parque. No fim do dia, já valeu o investimento.

✨ Dicas bônus da Pri

Muitos hotéis oferecem café incluso. Se não for o caso da sua acomodação, vale a pena passar em algum mercadinho e garantir frutas, pães e sucos.

Nas minhas viagens, eu sempre levo um mix de snacks na mochila. Ajuda demais no tempo de fila, nos passeios no parque e salva, é claro, o bolso.

Economizar nos parques não significa deixar de curtir. Muito pelo contrário! Com essas estratégias simples, você evita gastos desnecessários e aproveita muito mais com leveza e liberdade.

🔹Gostou? Compartilhe e me siga no Instagram @primesianoporai para mais dicas de como viajar mais e melhor.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.