R7 lança novo blog de viagens: "Pri Mesiano por aí" Aprenda dicas para você viajar mais e melhor Por Aí|PriscilaOpens in new window 14/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/03/2025 - 02h00 )

Pri Mesiano no Vale da Lua (Chapada dos Veadeiros/GO) Patrícia Lim

Você gostaria de viajar cada vez mais e melhor? Quem não gostaria de gastar menos e poder ficar num hotel melhor ou mesmo voar de executiva? Parece um sonho, né? Mas é com essa missão que nasce o novo blog de viagens do R7, o Pri Mesiano Por Aí. A jornalista vai trazer dicas de destinos incríveis, alertas de promoções imperdíveis, guias de viagem, um vlog para você experienciar cada destino, e, claro, estratégias para economizar muito na sua viagem e já começar a programar a próxima. Afinal, viajar é pra todos os gostos e bolsos.

Pri Mesiano no Vale da Lua - Chapada dos Veadeiros PATRÍCIA LIM

Sejam destinos de natureza, praias, grandes cidades, interior, seja qual for, ou forem a(s) sua(s) preferências(s), viajar é sinônimo de descanso, de sair da rotina, de se divertir, de vivenciar momentos incríveis e memoráveis… E para te inspirar a desbravar o mundo cada vez mais, e tornar essa vontade uma realidade, Pri Mesiano vai te mostrar tudo de cada destino que visitar, mas mais que isso: vai trazer as melhores oportunidades de viagem.

Alertas de promoções de passagens aéreas, hospedagens, aluguel de carros, seguros, cupons de desconto, benefícios que podem ser acessados de graça, os melhores passeios, atrações, onde ficar, o que fazer, vestir, levar, não esquecer, enfim, tudo o que você precisa saber, você vai encontrar no novo blog de viagens do R7.

No Pri Mesiano Por Aí, você vai poder conferir também: reviews de hotéis, restaurantes, entrevistas com especialistas em milhas aéreas, planejamento de viagens, destinos e muitos outros assuntos relevantes para te ajudar a viajar mais e melhor.

Quem é Priscila Mesiano?

Com mais de 20 anos de bagagem profissional, Pri Mesiano trilhou sua carreira como repórter e apresentadora nas maiores emissoras da TV brasileira como Globo, SBT e Band. Atuou ainda como head de comunicação em diversos ministérios, como da Cultura, Educação, Saúde e Comunicações.

Viajou para mais de 20 países e quase todos os estados brasileiros, tanto a trabalho como a lazer. Agora, resolveu unir sua experiência como comunicadora e sua paixão por viagens para tirar do papel o seu sonho de fazer aquela viagem. Ela vem para desmistificar que viajar é uma fortuna, mas também para mostrar que tem viagem que pode ser uma fortuna, mas que vale cada centavo.

Tudo depende do seu estilo de vida, do seu bolso e de como você gosta de explorar o Brasil afora. Seja como for, viaje com o melhor custo-benefício. Você merece.

“Viajar certamente é uma das melhores formas de vivenciar a vida. É conhecer novos horizontes, novas pessoas, culturas, paisagens incríveis, daquelas de tirar o fôlego, sabe? E viajar é mais que isso... São experiências enriquecedoras, de autoconhecimento, de maior conexão e aprofundamento de relações, de transformação. Viajar é uma expansão de visão dos olhos e pra dentro da gente”, diz Pri Mesiano.

Nós, do R7, já embarcamos nessa viagem com a Pri e ainda tem mais uma vaga: você! Siga @PriMesanoPorAí no Instagram para não perder nada. E já compartilha com quem vai te acompanhar nas suas próximas viagens. Assim, vocês planejam tudo juntos.

Confira as dicas imperdíveis que vem por aí

Passagens Aéreas Baratas: 7 Truques que as companhias não querem que você saiba!

7 estratégias infalíveis para economizar com hospedagem. Algumas até te ensinam como se hospedar de graça

Seguro-saúde em viagem nacional e internacional de graça? Descubra se você tem direito!

Truque simples para economizar até 50% no aluguel de carros. Descubra como!

Comida, bebida e drinks de GRAÇA no aeroporto? Descubra como acessar!

Como tirar o passaporte?

