'Oscar dos cruzeiros': Krooze Awards chega à segunda edição e traz novidades Com novas categorias, premiação vai eleger os melhores cruzeiros da temporada 2024-2025; cerimônia será presencial em São Paulo Viagens|Do R7 25/08/2025 - 12h13 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h13 )

Neste ano, a premiação ganha ainda mais relevância com a inclusão de novas categorias MSC Cruzeiros/Divulgação

Conhecido como o “Oscar dos Cruzeiros”, o prêmio Krooze Awards chega à segunda edição para premiar os melhores e principais cruzeiros da temporada 2024-2025. Neste ano, a premiação ganha ainda mais relevância com a inclusão de novas categorias, refletindo a crescente diversidade e inovação da indústria.

A tradicional categoria de Melhor Cruzeiro Temático foi desmembrada em duas subcategorias: Melhor Cruzeiro Temático e Melhor Cruzeiro Temático Musical. Além disso, foi criada a categoria Tendência Internacional, que destaca iniciativas inovadoras e experiências globais que impactam o mercado brasileiro.

Outra novidade para esta edição é que, pela primeira vez, a cerimônia de premiação vai acontecer presencialmente, em São Paulo, reunindo representantes das companhias, especialistas do setor e convidados.

A votação conta com mais de 40 pessoas, em uma banca formada por viajantes, influenciadores, jornalistas e profissionais do trade de turismo. O comitê vai ter de eleger as melhores companhias e experiências da temporada no Brasil e no exterior. Cada grupo se reunirá virtualmente para discutir esses destaques um tempo antes da votação final, feita por formulário online.

Paulo Papoy, CEO da Krooze — empresa responsável pelo prêmio —, reforça a importância da iniciativa: “A edição de 2025 marca uma virada. Com o evento presencial e novas categorias, estamos dando ainda mais visibilidade à indústria de cruzeiros e aos profissionais que fazem esse mercado crescer. Queremos transformar o Krooze Awards em um verdadeiro selo de referência para o setor”.

Confira as categorias do prêmio:

Companhias de Cruzeiros Contemporâneos

Companhias de Cruzeiros Premium

Companhias de Cruzeiros de Luxo

Companhias de Cruzeiros de Expedição

Companhias de Cruzeiros Fluviais

Tendência Internacional

Melhores Escalas da Temporada Brasileira

Melhores Portos de Embarque da Temporada Brasileira

Melhores da Temporada Brasileira

Melhor Cruzeiro Temático

Melhor Cruzeiro Temático Musical