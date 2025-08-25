‘Oscar dos cruzeiros’: Krooze Awards chega à segunda edição e traz novidades
Com novas categorias, premiação vai eleger os melhores cruzeiros da temporada 2024-2025; cerimônia será presencial em São Paulo
Conhecido como o “Oscar dos Cruzeiros”, o prêmio Krooze Awards chega à segunda edição para premiar os melhores e principais cruzeiros da temporada 2024-2025. Neste ano, a premiação ganha ainda mais relevância com a inclusão de novas categorias, refletindo a crescente diversidade e inovação da indústria.
A tradicional categoria de Melhor Cruzeiro Temático foi desmembrada em duas subcategorias: Melhor Cruzeiro Temático e Melhor Cruzeiro Temático Musical. Além disso, foi criada a categoria Tendência Internacional, que destaca iniciativas inovadoras e experiências globais que impactam o mercado brasileiro.
Outra novidade para esta edição é que, pela primeira vez, a cerimônia de premiação vai acontecer presencialmente, em São Paulo, reunindo representantes das companhias, especialistas do setor e convidados.
A votação conta com mais de 40 pessoas, em uma banca formada por viajantes, influenciadores, jornalistas e profissionais do trade de turismo. O comitê vai ter de eleger as melhores companhias e experiências da temporada no Brasil e no exterior. Cada grupo se reunirá virtualmente para discutir esses destaques um tempo antes da votação final, feita por formulário online.
Paulo Papoy, CEO da Krooze — empresa responsável pelo prêmio —, reforça a importância da iniciativa: “A edição de 2025 marca uma virada. Com o evento presencial e novas categorias, estamos dando ainda mais visibilidade à indústria de cruzeiros e aos profissionais que fazem esse mercado crescer. Queremos transformar o Krooze Awards em um verdadeiro selo de referência para o setor”.
Confira as categorias do prêmio:
- Companhias de Cruzeiros Contemporâneos
- Companhias de Cruzeiros Premium
- Companhias de Cruzeiros de Luxo
- Companhias de Cruzeiros de Expedição
- Companhias de Cruzeiros Fluviais
- Tendência Internacional
- Melhores Escalas da Temporada Brasileira
- Melhores Portos de Embarque da Temporada Brasileira
- Melhores da Temporada Brasileira
- Melhor Cruzeiro Temático
- Melhor Cruzeiro Temático Musical