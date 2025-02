‘Cidade Alerta’ vence de goleada estreia de narrador da concorrente Programa apresentado por Reinaldo Gottino marcou quase o dobro da audiência, atingindo placar de 6,1 x 3,2 Audiências|Do R7 22/01/2025 - 13h10 (Atualizado em 22/01/2025 - 13h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Cidade Alerta' vence de goleada estreia de narrador em campeonato de futebol da concorrente EDU MORAES

Em seu segundo dia à frente do ‘Cidade Alerta’, Reinaldo Gottino fez nesta terça (21) mais uma goleada na concorrente, vencendo com quase o dobro da audiência a estreia de Thiago Leifert como narrador da Liga dos Campeões.

Com a bola rolando, das 17h01 às 18h59, o ‘Cidade Alerta’ fechou o placar com larga vantagem sobre a partida entre dois grandes times europeus, Benfica e Barcelona, conquistando o segundo lugar isolado, na capital paulista, com média de 6,1 pontos e share de 12,3%, contra 3,2 pontos do jogo. A Band acabou em quarto lugar ao marcar 2,4 pontos.

Na faixa completa do ‘Cidade Alerta’, das 16h26 às 19h55, o programa manteve o segundo lugar isolado. O jornalístico registrou 6 pontos de média e 12% de participação, enquanto o SBT ficou com a metade, atingindo 2,9 pontos. A Band registrou 2,6 pontos, ocupando a quarta colocação no ranking de audiências.

Foto: Felipe Marques/ Divulgação RECORD

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP