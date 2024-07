'Força de Mulher' cresce 13% na audiência do Rio de Janeiro em relação à estreia Em São Paulo, a média do segundo capítulo aumentou 9% no comparativo com a noite anterior

Audiências|Do R7 31/07/2024 - 15h41 (Atualizado em 31/07/2024 - 15h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌