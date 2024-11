‘Jornal da Record’ garante 2º lugar absoluto em SP com mais que o dobro da concorrente No Rio, programa conquistou quase o triplo da terceira colocada Audiências|Do R7 22/10/2024 - 15h02 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h04 ) twitter

'Jornal da Record' garante segundo lugar absoluto em São Paulo com mais que o dobro da concorrente Antonio Chahestian/RECORD

O Jornal da Record, no ar das 19h50 às 21h06, conquistou o segundo lugar absoluto na noite de ontem (21), em São Paulo, com mais que o dobro da média do SBT; e no Rio de Janeiro, com quase o triplo da concorrente.

Apresentado por Christina Lemos e Celso Freitas, o telejornal registrou, na Grande SP, média de 8,3 pontos, pico de 9 pontos e share de 13%. O SBT, que ficou em terceiro lugar, marcou 4 pontos de média ao exibir o SBT Brasil e A Caverna Encantada.

No Rio de Janeiro, o JR garantiu 7,4 pontos de média, pico de 8,8 pontos e share de 10,8%. O SBT, na terceira colocação, obteve 2,5 pontos.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP E GRJ