RECORD cresce na audiência e mantém o segundo lugar isolado no Mercado Nacional Na Grande São Paulo, emissora registrou índice 65% superior ao da concorrente na média dia e ampliou sua vantagem no ranking Audiências|Do R7 03/07/2025 - 09h10 (Atualizado em 03/07/2025 - 09h10 )

RECORD cresce na audiência e mantém o segundo lugar isolado no Mercado Nacional

A RECORD encerrou o mês de junho consolidando, pelo 65º mês consecutivo, o segundo lugar isolado na média dia, segundo dados da Kantar Ibope Media do PNT. O resultado representa mais de cinco anos mantendo essa posição no ranking do Mercado Nacional.

Na média dia (das 7h à meia-noite), a emissora se manteve em segundo lugar isolado com média de 4,9 pontos, índice 76% maior do que o da concorrente SBT, que marcou 2,8 pontos. A RECORD teve 11,5% de share, contra 6,5% da terceira colocada.

Na média 24 horas, a RECORD registrou 3,7 pontos de audiência e 10,7% de share. A concorrente, o SBT, em terceiro lugar, obteve 2,3 pontos de audiência e 6,7% de share.

Entre janeiro e junho de 2025, a RECORD foi a única emissora a apresentar crescimento de audiência no Mercado Nacional em comparação com o mesmo período de 2024. Destaque para o horário nobre, em que a audiência registrada em 2024 foi de 5,5 e este ano subiu 11%, marcando média de 6,1 pontos. No mesmo período, o SBT, em terceiro, anotou 3,3 pontos. Na média dia, houve alta de 3% em audiência e 2% em share, garantindo o segundo lugar isolado com média de 4,9 pontos, ante 4,7 do ano anterior. O SBT acabou na terceira colocação com 2,8 pontos.

‌



Na Grande São Paulo, a RECORD também consolidou o segundo lugar isolado nas médias 24h e dia.

Na média dia (das 7h à meia-noite), a emissora registrou 5,4 pontos de audiência e 12,4% de share. O SBT, em terceiro lugar, marcou 3,3 pontos e 7,7% de share — uma diferença de 65% na média.

‌



Na média 24 horas, a emissora superou o SBT com audiência 42% maior: 4,1 pontos contra 2,9 pontos. O share foi de 11,3%, enquanto a terceira colocada obteve 8%.

No primeiro semestre de 2025, de janeiro a junho, segundo a Kantar Ibope Media GSP, a RECORD se destacou na média dia, com 5,2 pontos de audiência e 12,4% de share, consolidando o segundo lugar isolado, contra 3,3 do SBT, terceiro colocado. Na média 24h, a RECORD também garantiu o segundo lugar absoluto, registrando 3,9 pontos de audiência e 11,3% de share. Em terceiro, o SBT obteve 2,9 pontos.

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/PNT

