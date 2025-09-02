Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Avó da menina de 11 anos que deu à luz é detida. Entenda:

Surge decisão sobre a avó da menina que teve bebê.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Entenda decisão sobre a avó da menina que teve filho Bebê Mamãe

Foi revelada uma nova decisão sobre a avó da menina de apenas 11 anos que deu à luz dentro de casa. Michelle Justus, 53 anos, acaba de ser detid4 pelo que aconteceu com a sua neta. A decisão veio à tona após o teste de DNA ter revelado quem é o pai do bebê que a menina teve.

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.