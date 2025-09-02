Avó da menina de 11 anos que deu à luz é detida. Entenda: Surge decisão sobre a avó da menina que teve bebê. Bebê Mamãe|Do R7 02/09/2025 - 11h59 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h59 ) twitter

Entenda decisão sobre a avó da menina que teve filho Bebê Mamãe

Foi revelada uma nova decisão sobre a avó da menina de apenas 11 anos que deu à luz dentro de casa. Michelle Justus, 53 anos, acaba de ser detid4 pelo que aconteceu com a sua neta. A decisão veio à tona após o teste de DNA ter revelado quem é o pai do bebê que a menina teve.

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

