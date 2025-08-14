César Tralli e Tici celebram o aniversário de 6 anos da filha com festa dos sonhos César Tralli e Ticiane Pinheiro encantam ao celebra os 6 anos da filha com festa dos sonhos. Bebê Mamãe|Do R7 14/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h58 ) twitter

Ticiane Pinheiro César Tralli celebram 6 anos da filha com festa dos sonhos e surpreendem Bebê Mamãe

A casa do jornalista César Tralli e da apresentadora Ticiane Pinheiro está em festa! acontece que o casal celebrou o aniversário de sua filha Manu. A garotinha está comemorando seu aniversário de seis anos. O casal está junto desde 2014 e cerca de três anos depois oficializaram a união.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda celebração!

