Claudia Leitte faz festa dupla pra filha e sua sobrinha
Claudia Leitte encanta ao fazer festa dupla de aniversário pra sua filha e sobrinha.
A casa da cantora Claudia Leitte está em festa! acontece que a herdeira caçula da artista está celebrando mais um ano de vida. A famosa é casada com o empresário Márcio Pedreira. Eles oficializaram a união em 2017. Juntos são pais de dois meninos e uma menina. O primogênito é o adolescente Davi. Ele está com 16 anos. Rafael, de 12 anos, é o irmão do meio. Já Bela é a caçulinha do clã. A garota está celebrando seus seis anos de idade.
