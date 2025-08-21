Claudia Leitte faz festa dupla pra filha e sua sobrinha Claudia Leitte encanta ao fazer festa dupla de aniversário pra sua filha e sobrinha. Bebê Mamãe|Do R7 21/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h00 ) twitter

Claudia Leitte celebra aniversário da filha e sobrinha com festa dupla e surpreende Bebê Mamãe

A casa da cantora Claudia Leitte está em festa! acontece que a herdeira caçula da artista está celebrando mais um ano de vida. A famosa é casada com o empresário Márcio Pedreira. Eles oficializaram a união em 2017. Juntos são pais de dois meninos e uma menina. O primogênito é o adolescente Davi. Ele está com 16 anos. Rafael, de 12 anos, é o irmão do meio. Já Bela é a caçulinha do clã. A garota está celebrando seus seis anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa festa encantadora!

