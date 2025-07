Decisão de Murilo Huff sobre a herança do filho é revelada Murilo Huff tomou uma decisão sobre a herança do seu filho. Bebê Mamãe|Do R7 17/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Murilo Huff revelou decisão sobre seu filho Bebê Mamãe

O cantor Murilo Huff tomou uma nova decisão sobre a herança do seu filho com a cantora Marília Mendonça, o pequeno Léo de cinco anos. Murilo tomou esta decisão algumas semanas após ter conseguido, de forma provisória, a guarda unilateral do seu filho.

Para saber mais sobre essa importante decisão de Murilo Huff, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Kayky Brito surge em chamada de vídeo com filho e se declara

Carolina Chamberlain, ex-Chiquititas, está grávida! Veja:

Léo Santana e Lore mostram a filha fantasiada em arraial