Esposa de Roberto Justus conta com quem Rafa vai morar
Esposa de Roberto Justus responde sobre mudança de Rafa e explica!
A esposa do empresário Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, revelou com quem a enteada vai morar e surpreendeu. Ocorre que nesta semana foi divulgada a notícia de que o jornalista César Tralli vai assumir a bancada do JN. Ele ficará com a ancoragem do noticiário no lugar de William Bonner que vai assumir a apresentação de um programa semanal na emissora.
A esposa do empresário Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, revelou com quem a enteada vai morar e surpreendeu. Ocorre que nesta semana foi divulgada a notícia de que o jornalista César Tralli vai assumir a bancada do JN. Ele ficará com a ancoragem do noticiário no lugar de William Bonner que vai assumir a apresentação de um programa semanal na emissora.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: