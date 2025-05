Ex de Hulk Paraíba posa com 3 filhos e desabafa: "caráter" Ex de Hulk Paraíba, Iran, surge com os filhos e faz revelação! Bebê Mamãe|Do R7 15/05/2025 - 19h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h44 ) twitter

Iran posa com seus filhos com Hulk e faz desabafo Bebê Mamãe

A ex-esposa do jogador Hulk Paraíba, Iran Ângelo, posou acompanhada de seus filhos e fez uma linda declaração para eles. O ex-casal ficou junto por mais de uma década. Da união tiveram três herdeiros. O primogênito é Ian de 15 anos. Thiago, de 13 anos, é o irmão do meio. Enquanto Alice completa o trio. A menina está com 11 anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a emocionante declaração de Iran!

