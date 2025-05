Fabiano Menotti mostra filha cantando em show e impressiona Fabiano Menotti mostra a filha cantando em seu show e surpreende a plateia! Bebê Mamãe|Do R7 29/05/2025 - 00h35 (Atualizado em 29/05/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fabiano Menotti mostra a filha cantando em seu show com o irmão Bebê Mamãe

A filha mais velha do cantor Fabiano Menotti provou que aquela máxima de que o fruto não cai longe do pé é verdade. A garotinha surgiu cantando e chamou a atenção dos fãs do artista. Ele e sua dupla, o sertanejo César Menotti, fizeram um show na capital paulista e a herdeira roubou a cena com seu vozeirão.

Para saber mais sobre esse momento emocionante e a performance da pequena Juju, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Esposa de Sorocaba revela gêmeos na mansão da fazenda

Filha de Tatá Werneck faz aula de surf com o pai, Rafa Vitti

Poliana Rocha revela atitude com os 3 netos após a separação