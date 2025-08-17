Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Filha caçula de Bruno do KLB faz 2 anos e ganha homenagem

O cantor Bruno do KLB celebra 2 anos da filha mais nova!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

O cantor Bruno do KLB celebra 2 anos da filha mais nova Bebê Mamãe

A família do cantor Bruno do KLB está em um dia de muita festa! Isto porque sua filha caçula completa hoje mais um aninho de vida. Bruno Scornavacca é pai de duas crianças, frutos de seu relacionamento com Maria Luiza Scornavacca com quem é casado desde 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa comemoração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.