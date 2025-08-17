Filha caçula de Bruno do KLB faz 2 anos e ganha homenagem
O cantor Bruno do KLB celebra 2 anos da filha mais nova!
A família do cantor Bruno do KLB está em um dia de muita festa! Isto porque sua filha caçula completa hoje mais um aninho de vida. Bruno Scornavacca é pai de duas crianças, frutos de seu relacionamento com Maria Luiza Scornavacca com quem é casado desde 2021.
