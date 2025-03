Filha de Maíra Cardi posa no circo com irmão bebê e madrasta Filha de Maíra Cardi posa em passeio no circo com madrasta e irmão bebê! Bebê Mamãe|Do R7 16/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 16/03/2025 - 22h25 ) twitter

A filha da coach Maíra Cardi (Mayra Cardi) surgiu se divertindo com a madrasta e o irmão mais novo e encantou. A influenciadora é mãe de uma menina de seis anos. Sophia nasceu de seu antigo relacionamento com o ator Arthur Aguiar. Os dois se separaram em 2022, após relatos de várias traições por parte do artista. A união durou cerca de seis anos. Além da caçulinha, a famosa também é mãe de um rapaz, chamado Lucas.

Para saber mais sobre essa divertida saída da família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

