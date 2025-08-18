Filha de Vladimir Brichta posa com irmão bebê e se declara Filha de Adriana Esteves e Vladimir Brichta faz homenagem pro irmão mais novo! Bebê Mamãe|Do R7 18/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Vladimir Brichta faz homenagem pro irmão mais novo Bebê Mamãe

A filha do ator Vladimir Brichta encantou ao fazer uma linda declaração ao irmão mais novo. O artista é pai de dois herdeiros. A primogênita é Agnes Brichta. Ela seguiu os passos do pai e é atriz. A jovem ficou conhecia pela personagem Tina, da novela “Quanto Mais Vida, Melhor!”, exibida em 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa emocionante declaração!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Léo fala do bebê de Klara Castanho e revela arrependimento

Letícia Colin exibe seu filho com Sterblitch em peça de teatro

Jovem que afirma ser Madeleine McCann faz teste de DNA