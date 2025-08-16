Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Filho de Luciano Huck posa em festa de despedida com moça

Filho de Luciano Huck e Angélica posa em festa com moça!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Filho de Luciano Huck e Angélica posa em festa com moça Bebê Mamãe

O apresentador Luciano Huck mostrou o filho do meio acompanhado de uma jovem. O famoso é pai de três herdeiros, frutos de seu relacionamento com a atriz e apresentadora Angélica com quem é casado. O primogênito é Joaquim, de 20 anos. Benício, de 17 anos puxa a fila. Enquanto Eva é a única menina e a caçula do trio. Ela está com 12 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.