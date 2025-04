Filho de Pyong Lee surge com a madrasta pela 1ª vez Pyong Lee mostra sua namorada junto com o filho dele! Bebê Mamãe|Do R7 08/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pyong Lee mostra sua namorada junto com o filho dele

O mágico e hipnólogo Pyong Lee surpreendeu ao mostrar uma foto do filho junto com sua nova namorada. O artista é pai orgulhoso de um garotinho. Jake, por enquanto, é seu único herdeiro e tem cinco anos de vida. Ele é fruto do antigo relacionamento com a digital influencer Sammy Sampaio, que era conhecida como Sammy Lee. Os dois oficializaram a união em 2019.

Para saber mais sobre essa nova fase na vida de Pyong Lee e seu filho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Davi Brito revela que será pai e fala onde está mãe do bebê

Pato posa com filho com Rebeca Abravanel e diz como ele está

Lorena Improta mostra sua barriga de 3 meses e explica