Gabriella Gaspar exibe a filha e diz se DNA com Neymar saiu Gabriella Gaspar respondeu sobre o teste de DNA com Neymar Jr e sua filha. Bebê Mamãe|Do R7 02/02/2025 - 10h25 (Atualizado em 02/02/2025 - 10h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gabriella Gaspar falou sobre o teste de DNA da suposta filha com Neymar

A ex-modelo húngara Gabriella Gaspar mostrou a sua suposta filha com o jogador Neymar Jr, a menina Jázmin Zoé de 11 anos. E ela explicou se o resultado do teste de DNA com o jogador já saiu ou se ainda não aconteceu. Ela também revelou como está este processo.

Para saber todos os detalhes dessa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Viúvo de Paulo Gustavo mostra filhos e faz revelação curiosa

Emílio Dantas exibe gêmeos brincando com bolhas de sabão

Thammy Miranda posa com filho em parque nos EUA