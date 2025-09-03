Garoto perde a vida em gira-gira e seus pais desabafam Garoto de 12 anos partiu no gira-gira, entenda. Bebê Mamãe|Do R7 03/09/2025 - 19h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 19h57 ) twitter

Garoto de 12 anos partiu em um gira-gira Bebê Mamãe

Um garoto de apenas 12 anos perdeu a vida em um gira-gira de um parquinho. E um adolescente de 13 anos foi detido pelo que aconteceu. A mãe do menino de 12 anos desabafou sobre a partida dele. A criança se chamava Logan Carter e maiores detalhes sobre o que aconteceu foram revelados.

Para saber mais sobre essa tragédia e os desabafos da família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

