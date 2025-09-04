Logo R7.com
Gêmeas de Bruna Surfistinha celebram 4 anos em festa com pai

Filhas gêmeas de Bruna Surfistinha completam 4 anos!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

A escritora Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, celebrou o aniversário das filhas gêmeas e surpreendeu. Ela é mãe de duas meninas. As irmãs nasceram do antigo relacionamento com o artista plástico Xico Santos. Eles ficaram juntos por cerca de três anos, mas em 2023 se separaram. O término foi cercado de muitos rumores.

Para saber mais sobre a festa e as declarações emocionantes de Bruna Surfistinha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

