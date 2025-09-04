Gêmeas de Bruna Surfistinha celebram 4 anos em festa com pai
Filhas gêmeas de Bruna Surfistinha completam 4 anos!
A escritora Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, celebrou o aniversário das filhas gêmeas e surpreendeu. Ela é mãe de duas meninas. As irmãs nasceram do antigo relacionamento com o artista plástico Xico Santos. Eles ficaram juntos por cerca de três anos, mas em 2023 se separaram. O término foi cercado de muitos rumores.
