Gisele Bündchen mostra seu bebê e recebe indireta de Piovani Luana Piovani mandou indireta pra Gisele Bündchen e ela posou com seu bebê. Bebê Mamãe|Do R7 04/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 04/05/2025 - 11h00 ) twitter

Luana Piovani mandou indireta pra Gisele Bündchen Bebê Mamãe

A modelo Gisele Bündchen fez uma raríssima aparição junto com o seu bebê. Ela é mãe de um bebê de três meses, fruto do relacionamento com o namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. O bebê é um menino. E recentemente, a atriz Luana Piovani surpreendeu ao mandar uma indireta para Gisele.

Para saber mais sobre essa polêmica e os detalhes da aparição de Gisele, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

