Grazi Massafera mostra filha com Cauã e revela fase delicada Grazi Massafera mostra a filha com Cauã e desabafa sobre fase delicada! Bebê Mamãe|Do R7 10/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grazi Massafera mostra a filha com Cauã e desabafa sobre fase delicada

A atriz Grazi Massafera mostrou a filha e revelou um perrengue que tem passado com ela. A artista é mãe orgulhosa de uma menina. A garota se chama Sofia e, por enquanto, é sua única herdeira. Ela fez 12 anos e é fruto do antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond com quem ela foi casada.

Para saber mais sobre os desafios da maternidade e a relação entre Grazi e Cauã, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Karina Bacchi posa com bebê na África e fala sobre adoção

Viih Tube mostra seu bebê com o avô, após afastamento

Sorocaba celebra 8 meses dos gêmeos em festa simples e linda