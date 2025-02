Madeleine McCann: revelação sobre outra menina traz resposta Desaparecimento de Madeleine McCann e Inga Gehricke podem estar ligados. Bebê Mamãe|Do R7 10/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h26 ) twitter

Desaparecimento de Madeleine McCann e Inga Gehricke estão ligados

A história da menina Madeleine McCann pode ter uma solução diante de revelações sobre o desaparecimento de uma outra criança. Acontece que o desaparecimento da menina alemã Inga Gehricke pode ter o mesmo responsável que o sumiço de Madeleine.

Para saber mais sobre essa intrigante conexão e as últimas atualizações do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

