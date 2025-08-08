Logo R7.com
Maíra Cardi posa em lindo ensaio gestante e desabafa

Maíra Cardi exibe ensaio gestante de sua bebê com Thiago Nigro!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Maíra Cardi, esposa de Thiago Nigro, mostra lindo ensaio gestante Bebê Mamãe

A coach Maíra Cardi (Mayra Cardi) exibiu lindos registros de sua gravidez e encantou. Ela espera seu terceiro herdeiro. O bebê é fruto de seu relacionamento com o empresário e youtuber Thiago Nigro. Ele é conhecido como Primo Rico, devido ao nome que usa em seu canal de vídeos. O casal oficializou a união em 2023, após pouco tempo de namoro.

