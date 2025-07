Maria Fernanda Cândido posa com primogênito em rara aparição Maria Fernanda Cândido posa com primogênito em rara aparição! Bebê Mamãe|Do R7 03/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h57 ) twitter

Maria Fernanda Cândido posa com primogênito em rara aparição Bebê Mamãe

A atriz Maria Fernanda Cândido fez uma raríssima aparição com o filho mais velho. Eles surgiram juntos em um evento. A famosa é bem discreta com relação a vida pessoal, ainda mais no que diz respeito a familiar. Ela é casada com o empresário francês Petrit Spahira. Os dois oficializaram a união em 2005 e são pais de dois meninos.

Para saber mais sobre essa rara aparição e o novo trabalho da atriz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

