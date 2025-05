Menina não resiste após mãe deixá-la no carro pra namorar Menina especial partiu após mãe deixá-la sozinha no carro. Bebê Mamãe|Do R7 19/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h36 ) twitter

Menina foi deixada sozinha no carro por sua mãe Bebê Mamãe

A menina especial Cristina Pangalangan, 13 anos, não resistiu após sua mãe, Rita, tê-la deixado sozinha no carro quente e fechado por quase seis horas. A mãe de 53 anos deixou a filha especial sozinha no veículo para ficar com o seu namorado, na casa dele.

Para saber mais sobre essa trágica história e as consequências enfrentadas pela mãe e seu namorado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

