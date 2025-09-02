Na Grécia, Maíra Cardi e Thiago revelam o nome da bebê Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam o nome da bebê e explicam escolha! Bebê Mamãe|Do R7 02/09/2025 - 16h19 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h19 ) twitter

Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam o nome da bebê e explicam escolha Bebê Mamãe

A coach Maíra Cardi (Mayra Cardi) revelou o nome de sua bebê e explicou o motivo da decisão. A famosa é casada com o empresário e youtuber Thiago Nigro, conhecido pelo apelido que deu nome ao seu canal de vídeos, Primo Rico. Eles esperam uma menina juntos. O casal oficializou a união em 2023.

Para saber mais sobre essa emocionante revelação e o significado do nome escolhido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

