Nanda Costa revela momento fofíssimo entre as filhas gêmeas

Nanda Costa surpreende ao mostrar momento fofo de suas filhas gêmeas

A atriz Nanda Costa compartilhou um lindo momento de suas filhas gêmeas. A artista é mãe de duas meninas. As garotinhas, Kim e Tiê, estão com três anos. As pequenas são frutos do seu relacionamento com a musicista Lan Lanh.

Para saber mais sobre esse momento especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

