Rodrigo Santoro revela foto rara do parto da filha Rodrigo Santoro revela foto do parto e se declara para esposa, Mel! Bebê Mamãe|Do R7 12/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 12/06/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Santoro revela foto do parto e se declara para esposa, Mel Bebê Mamãe

O ator Rodrigo Santoro revelou um raro clique do parto de sua bebê e surpreendeu. O artista costuma ser bem discreto com relação a exposição da vida pessoal, ainda mais no que diz respeito a familiar. Ele é casado com a atriz e apresentadora Mel Fronckowiak. O casal está junto desde 2012. Da união, eles tiveram duas meninas.

Para saber mais sobre essa emocionante declaração e ver a foto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Isabel Veloso mostra filho e cientista analisa o caso dela

Irmão de Madeleine McCann aparece pela 1ª vez em anos e fala

Tati Machado exibe fotos inéditas e fala após adeus ao bebê