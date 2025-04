Romana e Alok se mudam pra Los Angeles e mostram detalhes da nova mansão Romana Novais e Alok se mudam para Los Angeles e mostram nova mansão. Bebê Mamãe|Do R7 10/04/2025 - 12h27 (Atualizado em 10/04/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DJ Alok e Romana Novais se mudam para Los Angeles e mostram detalhes da nova mansão e encantam

A esposa do DJ Alok impressionou ao mostrar detalhes da nova mansão da família em Los Angeles, Califórnia. O casal acabou de seu mudar para os EUA e nas redes sociais a dermatologista Romana Novais, esposa do DJ exibiu os detalhes da propriedade luxuosa deles. Os dois são casados desde 2019. Eles são papais orgulhosos de crianças. Um menino e uma menina. O primogênito se chama Ravi e a caçula é a Raika. Os irmãos têm idades bem próximas, eles estão com cinco e quatro anos, respectivamente.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre a nova mansão de Romana e Alok!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Neymar revela encontro das filhas com Bruna Biancardi e Kim

Aline Wirley surge em ensaio com sua filha se declara pra ela

Influenciadora dá adeus a filha que partiu aos 10 meses