Jason Momoa não queria que filho tivesse papel em sequência de ‘Duna’; entenda Ator revelou em podcast que tentou impedir Nakoa-Wolf, de 16 anos, de atuar, mas cedeu e jovem conquistou papel em “Duna 3” Cinema|Do R7 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Jason Momoa inicialmente não queria que seu filho, Nakoa-Wolf, seguisse a carreira de ator.

Nakoa-Wolf, de 16 anos, foi escalado para interpretar Leto II em "Duna 3", com lançamento previsto para dezembro de 2026.

Após levar o filho a sets de filmagem, Momoa decidiu apoiar o interesse de Nakoa pela atuação.

Nakoa impressionou durante os testes, onde fez uma cena desafiadora completamente sozinho. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O ator Jason Momoa e o filho, Nakoa-Wolf, de 16 anos Reprodução/X/@screentime

O ator Jason Momoa, conhecido por papéis em “Game of Thrones” e “Aquaman”, admitiu que inicialmente não queria que seu filho, Nakoa-Wolf Momoa, de 16 anos, seguisse carreira na atuação ou se envolvesse com a indústria do entretenimento.

Apesar da resistência, o jovem foi escalado para interpretar Leto II, filho dos personagens de Timothée Chalamet e Zendaya, em “Duna 3”, filme com lançamento marcado para dezembro de 2026.

Em entrevista ao podcast SmartLess, Momoa explicou sua relutância inicial. “Eu pensava: ‘Você nunca vai atuar. Não tem como eu deixar – eu não vou deixar você atuar’. Eu simplesmente dizia: ‘Eu não quero que meu filho seja um ator mirim. Eu não quero você nesse meio’”, disse.

Nakoa-Wolf e a irmã, Lola Iolani Momoa, de 18 anos, são filhos de Momoa com a atriz e cantora Lisa Bonet, com quem o ator foi casado até o divórcio, concluído em 2024.

‌



Com o passar do tempo, Momoa decidiu levar Nakoa aos sets de filmagem, o que despertou o interesse do jovem pela atuação. “Chegando ao presente, eu pensei: ‘Ele tem 16 anos. É hora de meu filho estar comigo e viajar’”, contou o ator.

A oportunidade surgiu quando o produtor Cale Boyter, um dos responsáveis pela franquia “Duna”, sugeriu que Nakoa enviasse uma filmagem demonstrando suas habilidades. Após avaliar o material, Boyter convidou o jovem para testes em Londres.

‌



“Ele teve que fazer uma cena realmente difícil que, mesmo se eu tivesse que fazer, não teria como conseguir, e ele fez isso pela primeira vez, e o garoto arrasou, fez tudo sozinho. Eu não ajudei em nada”, disse Jason.

Em “Duna 3”, Nakoa interpretará Leto II, que tem uma irmã gêmea, Ghanima, vivida pela atriz Ida Brooke. Momoa retornará como Duncan Idaho, personagem que morreu no primeiro “Duna” (2021), mas reaparecerá como um clone no terceiro filme.

Por que Jason Momoa não queria que seu filho atuasse?

Jason Momoa, conhecido por seus papéis em "Game of Thrones" e "Aquaman", revelou que inicialmente não queria que seu filho, Nakoa-Wolf Momoa, de 16 anos, seguisse a carreira de ator. Ele expressou sua preocupação em não querer que o filho se envolvesse com a indústria do entretenimento, afirmando: "Eu não quero que meu filho seja um ator mirim. Eu não quero você nesse meio".



Como Nakoa-Wolf conseguiu o papel em "Duna 3"?

Apesar da resistência inicial de Jason, Nakoa-Wolf foi escalado para interpretar Leto II em "Duna 3", que será lançado em dezembro de 2026. A oportunidade surgiu quando o produtor Cale Boyter sugeriu que Nakoa enviasse uma filmagem demonstrando suas habilidades. Após avaliar o material, Boyter convidou o jovem para testes em Londres.



O que mudou na opinião de Jason Momoa sobre a atuação do filho?

Com o tempo, Jason Momoa decidiu levar Nakoa aos sets de filmagem, o que despertou o interesse do jovem pela atuação. Ele comentou: "Ele tem 16 anos. É hora de meu filho estar comigo e viajar". Durante os testes, Nakoa teve que realizar uma cena desafiadora e, segundo Jason, ele se saiu muito bem, fazendo tudo sozinho sem ajuda.



Quem são os irmãos de Nakoa-Wolf?

Nakoa-Wolf Momoa tem uma irmã chamada Lola Iolani Momoa, de 18 anos. Ambos são filhos de Jason Momoa com a atriz e cantora Lisa Bonet, com quem o ator foi casado até o divórcio, concluído em 2024.



Qual será o papel de Jason Momoa em "Duna 3"?

Em "Duna 3", Nakoa interpretará Leto II, que tem uma irmã gêmea chamada Ghanima, vivida pela atriz Ida Brooke. Jason Momoa retornará como Duncan Idaho, personagem que morreu no primeiro "Duna" (2021), mas que reaparecerá como um clone no terceiro filme.





Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5