Jason Momoa transforma visual para ‘Duna 3’ e divide fãs após raspar barba; veja

RESUMO DA NOTÍCIA Jason Momoa surpreendeu fãs ao raspar o cavanhaque pela primeira vez em seis anos.

A transformação foi compartilhada em um vídeo no Instagram como preparação para "Duna: Parte 3".

Momoa retorna ao papel de Duncan Idaho, agora como um ghola, após o destino trágico do personagem anterior.

O novo visual gerou reações mistas nas redes sociais, com elogios e saudosismos entre os fãs. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Jason Momoa sem barba para 'Duna: Parte Três' Reprodução/prideofgypsies/Instagram

O ator Jason Momoa, de 45 anos, surpreendeu os fãs ao aparecer com o rosto totalmente renovado após raspar o cavanhaque pela primeira vez em seis anos. O ator compartilhou o momento em um vídeo publicado em seu Instagram nesta quarta-feira (30), mostrando a transformação feita como preparação para as filmagens de “Duna: Parte 3”, que já estão em andamento.

“Essa é pra você, Denis”, disse Momoa em tom bem-humorado, se referindo ao diretor da saga, Denis Villeneuve. Ao ver o resultado, o ator brincou: “Meu Deus, eu odiei!”

Momoa volta ao papel de Duncan Idaho, personagem da franquia. No primeiro longa, lançado em 2021, ele interpretou o Mestre Espadachim Ginaz, protetor de Paul Atreides, vivido por Timothée Chalamet. Após o destino trágico do personagem, o ator retorna como um ghola, clone criado pelos Bene Tleilax que será entregue ao agora Imperador Paul.

A estreia de “Duna: Parte 3” está prevista para o final de 2026. Enquanto isso, o novo visual de Momoa movimenta as redes sociais, dividindo opiniões entre fãs que elogiam a mudança e outros que dizem sentir falta do estilo clássico com barba.

