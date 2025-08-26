O que está por trás da suposta briga entre Robert Downey Jr. e Ryan Reynolds em ‘Vingadores’ Rumor de desentendimento entre astros durante gravações de “Vingadores: Doomsday” agita bastidores da Marvel, segundo relatos Cinema|Do R7 26/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Rumores sobre briga entre Robert Downey Jr. e Ryan Reynolds no set de “Vingadores: Doomsday” agitam redes sociais.

Desentendimento surgiu de um comentário pessoal em tom de brincadeira durante as gravações.

A Marvel reagendou gravações para evitar que os astros trabalhassem juntos e conversou com os envolvidos sobre possíveis substituições.

Depois de trocas de desculpas, a produção confirmou que Deadpool estará no filme, embora não se junte oficialmente aos Vingadores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Suposta briga entre Robert Downey Jr. e Ryan Reynolds agita bastidores de ‘Vingadores: Doomsday’ Reprodução/X/@jfully19

Rumores de uma briga entre dois grandes astros da Marvel durante as filmagens de “Vingadores: Doomsday”, previsto para dezembro de 2026, têm movimentado as redes sociais e a imprensa especializada.

Fontes apontam que Robert Downey Jr., intérprete do vilão Doutor Destino, e Ryan Reynolds, cotado para reprisar o papel de Deadpool, teriam se desentendido no set, o que teria impactado até mesmo a produção do filme.

O apresentador do podcast “The Hot Mic”, John Rocha, revelou no programa “The Kristian Harloff Show” que um comentário feito em tom de brincadeira, mas de cunho pessoal, teria causado a discórdia.

“Um dos atores ficou muito revoltado e confrontou o outro, gerando uma grande briga”, disse Rocha, sem citar nomes. Segundo ele, os atores envolvidos não são próximos, e o comentário cruzou limites, o que teria desencadeado o conflito.

‌



Para contornar a situação, a Marvel teria reagendado gravações para evitar que os dois astros trabalhassem juntos no mesmo momento. Produtores também teriam conversado com um dos atores, alertando que substituí-lo custaria milhões de dólares à produção.

Após negociações, os envolvidos trocaram desculpas, e nenhum outro incidente foi reportado desde então, de acordo com os relatos.

‌



Embora Rocha não tenha confirmado os nomes, fãs especulam que Ryan Reynolds, conhecido pelo humor característico de Deadpool, teria feito o comentário que irritou Robert Downey Jr., astro central do filme.

A teoria ganhou força após uma postagem de Reynolds no Instagram, em que ele compartilhou uma imagem do logo dos Vingadores com grafite vermelho, cor associada ao personagem dele, sugerindo uma possível participação no longa.

‌



A newsletter “Heat Vision”, do “The Hollywood Reporter”, reforçou os rumores ao confirmar, por fontes próximas à produção, que Deadpool estará em “Vingadores: Doomsday”, embora não deva se juntar oficialmente aos Vingadores. “Fontes disseram que Deadpool vai aparecer sim no filme”, informou o veículo.

O insider Jeff Sneider, também no podcast “The Hot Mic”, comparou os problemas nos bastidores de ‘Vingadores: Doomsday’ às tensões vistas na franquia ‘Velozes e Furiosos’, citando a conhecida briga entre Vin Diesel e Dwayne Johnson.

O insider Jeff Sneider, também no podcast “The Hot Mic”, disse que há “muita testosterona e ego” no set e que, entre os atores, a opinião de Downey Jr. prevalece. “No final, somente a opinião de um deles importa, que é a de Robert Downey Jr.”, afirmou.

“Vingadores: Doomsday” é uma das maiores apostas da Marvel, marcando o retorno de Downey Jr. ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU), agora como Doutor Destino, após anos interpretando o Homem de Ferro.

Com um orçamento elevado e um elenco de peso, o filme abre o caminho para o desfecho da sexta fase do MCU, que será concluído com “Vingadores: Guerras Secretas”, previsto para dezembro de 2027.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Quais são os rumores sobre a briga entre Robert Downey Jr. e Ryan Reynolds durante as filmagens de "Vingadores: Doomsday"? Rumores indicam que Robert Downey Jr., que interpreta o vilão Doutor Destino, e Ryan Reynolds, que deve reprisar o papel de Deadpool, teriam se desentendido no set de filmagens de "Vingadores: Doomsday". Esse desentendimento teria impactado a produção do filme, previsto para dezembro de 2026. O que causou a discórdia entre os atores? Segundo John Rocha, apresentador do podcast "The Hot Mic", um comentário feito em tom de brincadeira, mas de cunho pessoal, teria gerado a discórdia. Rocha mencionou que um dos atores ficou muito revoltado e confrontou o outro, resultando em uma grande briga. Como a Marvel reagiu à situação? Para evitar mais conflitos, a Marvel decidiu reagendar as gravações para que os dois atores não trabalhassem juntos ao mesmo tempo. Além disso, os produtores conversaram com um dos atores, alertando que a substituição dele custaria milhões à produção. Houve reconciliação entre os atores após o incidente? Após negociações, os envolvidos trocaram desculpas e, desde então, nenhum outro incidente foi reportado. Quais são as especulações dos fãs sobre o que aconteceu? Fãs especulam que Ryan Reynolds, conhecido pelo humor de Deadpool, teria feito o comentário que irritou Robert Downey Jr. Essa teoria ganhou força após uma postagem de Reynolds no Instagram, onde ele compartilhou uma imagem do logo dos Vingadores com grafite vermelho, sugerindo sua participação no longa. O que a newsletter "Heat Vision" informou sobre a participação de Deadpool no filme? A newsletter "Heat Vision", do "The Hollywood Reporter", confirmou que Deadpool estará em "Vingadores: Doomsday", embora não deva se juntar oficialmente aos Vingadores. Fontes próximas à produção afirmaram que a presença de Deadpool no filme é certa. Como os problemas nos bastidores de "Vingadores: Doomsday" foram comparados a outras franquias? O insider Jeff Sneider, também do podcast "The Hot Mic", comparou os problemas nos bastidores de "Vingadores: Doomsday" às tensões vistas na franquia "Velozes e Furiosos", citando a briga entre Vin Diesel e Dwayne Johnson. Ele mencionou que há "muita testosterona e ego" no set, e que a opinião de Robert Downey Jr. prevalece entre os atores. Qual é a importância de "Vingadores: Doomsday" para o Universo Cinematográfico Marvel? "Vingadores: Doomsday" é uma das maiores apostas da Marvel, marcando o retorno de Robert Downey Jr. ao MCU como Doutor Destino, após anos interpretando o Homem de Ferro. O filme tem um orçamento elevado e um elenco de peso, e é parte do desfecho da sexta fase do MCU, que culminará em "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para dezembro de 2027.