‘Vingadores: Ultimato 2’? Veja suposta trama do novo filme vazada na web

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Marvel Studios planeja lançar "Vingadores: Doomsday" em dezembro de 2026, considerado uma continuação de "Vingadores: Ultimato".

O vilão Doutor Destino será interpretado por Robert Downey Jr., e a história abordará o caos no multiverso causado pelas viagens no tempo dos Vingadores.

O filme explora as consequências das ações dos heróis, que geraram ressentimento em personagens de outros universos e um colapso multiversal.

Os estúdios não confirmaram oficialmente a trama, que segue para "Vingadores: Guerras Secretas" em dezembro de 2027. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

História do novo filme teria como base as consequências das viagens no tempo realizadas pelos Vingadores Divulgação/Marvel Studios

A Marvel Studios prepara o lançamento de “Vingadores: Doomsday”, o quinto filme da franquia “Vingadores”, marcado para dezembro de 2026. Mas a trama do filme já pode ter sido vazada na internet, segundo o jornal britânico Daily Express.

O vazamento teria sido feito por um perfil no X chamado Main Middle Man, considerado pelo jornal uma fonte confiável em assuntos relacionados à Marvel. De acordo com os relatos, o novo filme pode ser tratado como uma espécie de “Vingadores: Ultimato 2”.

Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, responsáveis por “Vingadores: Guerra Infinita” (2018) e “Vingadores: Ultimato” (2019), o novo longa trará o retorno de Robert Downey Jr. ao Universo Cinematográfico Marvel, agora como o vilão Doutor Destino.

O perfil Main Middle Man revelou que a história de “Vingadores: Doomsday” explorará as consequências das viagens no tempo realizadas pelos Vingadores em “Ultimato” para derrotar o vilão Thanos.

Essas ações teriam causado “incursões” e colapsos no multiverso, gerando caos em diferentes universos. “Todas as mudanças na linha do tempo feitas pelos Vingadores em ‘Ultimato’ tiveram consequências para o multiverso. Isso resultou em incursões, colapsos de universos e caos no multiverso. Foi algo que nem mesmo a TVA [agência de controle temporal da Marvel] conseguiu controlar”, afirmou o perfil.

Os relatos apontam ainda que as ações dos heróis em outros filmes, como “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” (2021), “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura” (2022), “As Marvels” (2023) e “Loki”, também contribuíram para a desordem multiversal.

Isso teria gerado ressentimento em personagens de outros universos, que culpam os Vingadores pelo colapso.

O vazamento sugere que Doutor Destino, interpretado por Downey Jr., será motivado por esse caos. Ele formaria uma equipe para tomar o controle da linha do tempo e destruir a TVA, considerada por ele cúmplice dos Vingadores.

“O Destino terá um discurso sobre o egoísmo dos Vingadores ao interferirem nos universos alheios para benefício próprio. Ele dirá como isso resultou em tragédias por todo o multiverso e como as consequências dessa interferência finalmente chegaram”, disse o Main Middle Man.

O vilão também seria responsável pela morte de Kang, personagem anteriormente interpretado por Jonathan Majors.

Os Estúdios Marvel não comentaram oficialmente os rumores sobre a trama, segundo o Daily Express. “Vingadores: Doomsday” será seguido por “Vingadores: Guerras Secretas”, com estreia prevista para dezembro de 2027.

Qual é o título do novo filme da Marvel previsto para 2026? O título do novo filme da Marvel previsto para 2026 é "Vingadores: Doomsday". O que se sabe sobre a trama de "Vingadores: Doomsday"? A trama de "Vingadores: Doomsday" pode ser uma continuação direta de "Vingadores: Ultimato". O filme explorará as consequências das viagens no tempo realizadas pelos Vingadores em "Ultimato", que causaram "incursões" e colapsos no multiverso, gerando caos em diferentes universos. Quem está dirigindo o filme e quem será o vilão? O filme é dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, que também dirigiram "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato". Robert Downey Jr. retornará ao Universo Cinematográfico Marvel como o vilão Doutor Destino. Quais personagens e filmes estão relacionados à trama de "Vingadores: Doomsday"? Além dos Vingadores, as ações de heróis de outros filmes, como "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", "As Marvels" e "Loki", também contribuíram para a desordem no multiverso. Qual será a motivação do Doutor Destino no filme? Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., será motivado pelo caos gerado pelas ações dos Vingadores. Ele formará uma equipe para tomar o controle da linha do tempo e destruir a TVA, que ele considera cúmplice dos Vingadores. O vilão criticará o egoísmo dos Vingadores por interferirem em outros universos. Os Estúdios Marvel comentaram sobre os rumores da trama? Os Estúdios Marvel não comentaram oficialmente os rumores sobre a trama de "Vingadores: Doomsday". Quando está prevista a estreia de "Vingadores: Guerras Secretas"? "Vingadores: Guerras Secretas" está prevista para estrear em dezembro de 2027, após "Vingadores: Doomsday".