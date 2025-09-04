Saiba como The Rock perdeu 27kg e se ‘transformou’ para viver lutador de MMA nas telonas Dwayne Johnson ‘sacrificou’ antigo visual para interpretar Mark Kerr, lendário bicampeão peso-pesado do UFC e ícone das artes marciais Cinema|Do R7 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, perdeu 27kg para interpretar Mark Kerr em um novo filme.

A transformação incluiu intensa rotina de exercícios e uma dieta rigorosa, focada em proteínas magras e vegetais.

O personagem, um bicampeão do UFC, representa tanto vitórias nas lutas quanto desafios pessoais com vícios.

O filme é dirigido por Benny Safdie e será lançado nos cinemas do Brasil em 2 de outubro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Antes e depois de The Rock impressiona e mostra mudança radical na fisionomia do ator Reprodução/Instagram/@therock

Dwayne Johnson, o famoso The Rock, chocou fãs e internautas ao surgir com um visual completamente diferente nos últimos dias. O astro perdeu aproximadamente 27 quilos e passou por mudanças físicas e faciais para dar vida a um personagem inspirado em um dos maiores nomes do MMA, aparecendo irreconhecível em exibições recentes.

A transformação chamou atenção no Festival de Veneza, onde The Rock apresentou o longa e foi ovacionado por cerca de 15 minutos. Muito mais magro do que o habitual, o ator mostrou uma forma física distante do perfil musculoso que o consagrou em Hollywood.

A transformação passou por trabalhos intensos na academia, muita disciplina e uma dieta extremamente restritiva. É o que explica o personal trainer Kunal Makwana, em entrevista ao jornal britânico Daily Mail. “O treino de força foi o foco principal para preservar a musculatura, mas também houve bastante condicionamento, como sessões de cardio, treinos intervalados de alta intensidade e exercícios de luta específicos para o papel”, disse.

A dieta seguiu a mesma linha de rigor. Para perder peso e manter a massa muscular, Johnson teria seguido um cardápio rico em proteínas magras, como frango, peixe e ovos, acompanhado de vegetais e pequenas porções de carboidratos complexos, como arroz integral e batata-doce. “Cada refeição era pesada e calculada. Nada de processados ou comida para viagem”, acrescentou Makwana.

Apenas Dwayne Johnson (The Rock?) em lágrimas após 'Coração de Lutador' (The Smashing Machine) ser aplaudido durante 15 minutos no Festival de Veneza.



Cinema.pic.twitter.com/xCnRACuYh7 — Cinematografia. (@Cinematografiaz) September 2, 2025

Mudanças até no nariz

Na produção dirigida por Benny Safdie e coestrelada por Emily Blunt, Johnson interpreta Mark Kerr, bicampeão peso-pesado do UFC e figura lendária das artes marciais mistas. O filme mergulha tanto nas vitórias dentro do octógono nos anos 1990 quanto nos desafios pessoais do lutador, incluindo vícios e a busca por redenção.

A transformação não ficou restrita ao corpo. O premiado maquiador Kazu Hiro, responsável por trabalhos em “Maestro” e “O destino de uma nação”, contou que recriou detalhes marcantes do rosto de Kerr. “Tive que modificar a linha do cabelo, colocar sobrancelhas diferentes e alterar o formato do nariz”, explicou.

O “novo nariz”, inclusive, foi um dos maiores desafios durante as filmagens. As cenas de luta, repletas de suor, exigiram constantes retoques. “Não importava a cola que usássemos, o nariz começava a soltar. Era uma manutenção constante”, disse Hiro.

O resultado, no entanto, impressionou. Ao combinar dedicação física e mudanças visuais, The Rock se afastou da imagem de astro de ação e mostrou uma faceta inédita, arrancando aplausos de pé do público europeu.

O filme chega aos cinemas do Brasil a partir do dia 2 de outubro.

