Virginia Fonseca visita estádio do Real Madrid e aumenta rumores de affair com Vini Jr. Influenciadora fez tour pelo Santiago Bernabéu ao lado dos amigos Fabíola Reipert 02/09/2025 - 13h10 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h16 )

Virginia Fonseca visitou estádio do Real Madrid, time em que joga Vini Jr. Reprodução/Instagram/@virginia/@vinijr

A influenciadora Virginia Fonseca está aproveitando ao máximo sua viagem pela Europa, acompanhada de amigos. Mas foi uma parada estratégica em Madri que mexeu com o coração dos fãs! 💥

Durante sua passagem pela capital espanhola, Virginia resolveu incluir no roteiro uma visita ao estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, time do brasileiro Vini Jr., apontado pela web como seu possível affair. ⚽

Segundo a influenciadora, o tour pelo estádio foi atendendo a um pedido especial de Hebert Gomes, um dos amigos que viajam com ela.

Mas claro que, assim que a notícia do destino vazou, os internautas não perderam tempo e começaram a especular sobre um encontro entre Virginia e o jogador.

‌



Os boatos só ganharam força depois que a influenciadora marcou presença na festa de aniversário de Vini Jr., em julho, além das frequentes interações entre os dois nas redes sociais.

Fica a dúvida: será que vem aí um novo casal para abalar o mundo dos famosos? 👀

