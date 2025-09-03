Logo R7.com
Quem é Mark Kerr, ex-lutador de MMA interpretado por The Rock em filme cotado para o Oscar

“Coração de Lutador - The Smashing Machine”, que estreou com aplausos em Veneza, destaca trajetória de lutador ícone nos anos 90

Cinema|Do R7

  • O filme "Coração de Lutador - The Smashing Machine" sobre Mark Kerr, estrelado por Dwayne Johnson, estreou com sucesso no Festival de Veneza.
  • Mark Kerr foi um lutador icônico de MMA nos anos 90, conhecido por seu estilo agressivo e por conquistar títulos importantes no UFC e outros campeonatos.
  • Além das lutas, o filme explora os desafios pessoais de Kerr, incluindo problemas com substâncias e sua vida amorosa.
  • A atuação de Dwayne Johnson foi elogiada por críticos, sendo cotada para o Oscar de Melhor Ator em 2026, após uma transformação intensa para interpretar Kerr.

Mark Kerr (esq.), lutador ícone nos anos 90, é interpretado por The Rock (dir.) em novo filme cotado para o Oscar Reprodução/X/@unclescrooch

O filme “Coração de Lutador - The Smashing Machine”, estrelado por Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, foi ovacionado por 15 minutos na estreia no Festival de Veneza, na Itália, na segunda-feira (1º).

O drama biográfico sobre o ex-lutador de MMA Mark Kerr, dirigido por Benny Safdie, marca uma virada na carreira de Johnson, conhecido por blockbusters como “Velozes e Furiosos” e “Jumanji”.

Quem é Mark Kerr?

Nascido em 1968, em Ohio, nos Estados Unidos, Mark Kerr foi um dos principais lutadores de MMA entre o final dos anos 1990 e início dos 2000.

Conhecido pelo estilo agressivo de wrestling e pela técnica ground and pound — que consiste em desestabilizar o oponente com um golpe inicial e aplicar golpes consecutivos no chão —, Kerr conquistou títulos importantes.


Ele foi bicampeão do UFC nos torneios 14 e 15, venceu o World Vale Tudo Championship 3, no Brasil, e competiu no Pride FC, no Japão, onde ganhou fama. A vitória contra o mestre de jiu-jitsu Fábio Gurgel rendeu o apelido Smashing Machine (Máquina de Esmagar).

A carreira de Kerr revolucionou o MMA, combinando técnica, preparo físico e força, e influenciou gerações de lutadores. Fora do octógono, porém, enfrentou desafios pessoais, incluindo o abuso de substâncias e overdoses, das quais sobreviveu.


Hoje, aos 56 anos, Kerr está aposentado e, recentemente, foi introduzido ao Hall da Fama do UFC. Ele recebeu o prêmio das mãos do próprio Dwayne Johnson.

Filme e atuação de The Rock

“Coração de Lutador - The Smashing Machine” não foca apenas nas lutas, mas na vida pessoal de Kerr, incluindo a relação dele com a então namorada, Dawn Staples, interpretada por Emily Blunt.


O filme aborda os altos e baixos do lutador, mostrando o homem por trás do ícone. A crítica tem destacado a atuação de Johnson, que pode colocá-lo como um dos favoritos ao Oscar de Melhor Ator em 2026.

Owen Gleiberman, da revista especializada Variety, chamou a performance de The Rock de “revelação”, enquanto Robbie Collin, do jornal britânico The Telegraph, elogiou a sinceridade e a ausência de ego na interpretação.

Para dar vida a Kerr, Johnson passou por uma transformação intensa, que incluía de três a quatro horas diárias de maquiagem, com cerca de 13 ou 14 próteses faciais.

Segundo a revista Vanity Fair, o processo era tão detalhado que o ator “desaparecia” para se tornar o personagem, desde a forma de andar até a maneira de falar. “Quando cheguei ao set, eu era Mark Kerr e sentia isso”, disse Johnson à publicação.

“Essa transformação é algo que eu queria muito fazer”, disse Johnson à revista norte-americana The Hollywood Reporter. “Sempre houve uma voz dentro de mim que dizia: ‘E se eu pudesse fazer mais?’”.

Ele, que conheceu Kerr na década de 1990, quando também era lutador, descreveu o ex-campeão como “uma contradição ambulante: o maior lutador do planeta e, ao mesmo tempo, uma pessoa gentil e empática”.

