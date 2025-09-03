Quem é Mark Kerr, ex-lutador de MMA interpretado por The Rock em filme cotado para o Oscar “Coração de Lutador - The Smashing Machine”, que estreou com aplausos em Veneza, destaca trajetória de lutador ícone nos anos 90 Cinema|Do R7 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O filme "Coração de Lutador - The Smashing Machine" sobre Mark Kerr, estrelado por Dwayne Johnson, estreou com sucesso no Festival de Veneza.

Mark Kerr foi um lutador icônico de MMA nos anos 90, conhecido por seu estilo agressivo e por conquistar títulos importantes no UFC e outros campeonatos.

Além das lutas, o filme explora os desafios pessoais de Kerr, incluindo problemas com substâncias e sua vida amorosa.

A atuação de Dwayne Johnson foi elogiada por críticos, sendo cotada para o Oscar de Melhor Ator em 2026, após uma transformação intensa para interpretar Kerr. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mark Kerr (esq.), lutador ícone nos anos 90, é interpretado por The Rock (dir.) em novo filme cotado para o Oscar Reprodução/X/@unclescrooch

O filme “Coração de Lutador - The Smashing Machine”, estrelado por Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, foi ovacionado por 15 minutos na estreia no Festival de Veneza, na Itália, na segunda-feira (1º).

O drama biográfico sobre o ex-lutador de MMA Mark Kerr, dirigido por Benny Safdie, marca uma virada na carreira de Johnson, conhecido por blockbusters como “Velozes e Furiosos” e “Jumanji”.

Quem é Mark Kerr?

Nascido em 1968, em Ohio, nos Estados Unidos, Mark Kerr foi um dos principais lutadores de MMA entre o final dos anos 1990 e início dos 2000.

Conhecido pelo estilo agressivo de wrestling e pela técnica ground and pound — que consiste em desestabilizar o oponente com um golpe inicial e aplicar golpes consecutivos no chão —, Kerr conquistou títulos importantes.

Ele foi bicampeão do UFC nos torneios 14 e 15, venceu o World Vale Tudo Championship 3, no Brasil, e competiu no Pride FC, no Japão, onde ganhou fama. A vitória contra o mestre de jiu-jitsu Fábio Gurgel rendeu o apelido Smashing Machine (Máquina de Esmagar).

A carreira de Kerr revolucionou o MMA, combinando técnica, preparo físico e força, e influenciou gerações de lutadores. Fora do octógono, porém, enfrentou desafios pessoais, incluindo o abuso de substâncias e overdoses, das quais sobreviveu.

Hoje, aos 56 anos, Kerr está aposentado e, recentemente, foi introduzido ao Hall da Fama do UFC. Ele recebeu o prêmio das mãos do próprio Dwayne Johnson.

Filme e atuação de The Rock

“Coração de Lutador - The Smashing Machine” não foca apenas nas lutas, mas na vida pessoal de Kerr, incluindo a relação dele com a então namorada, Dawn Staples, interpretada por Emily Blunt.

O filme aborda os altos e baixos do lutador, mostrando o homem por trás do ícone. A crítica tem destacado a atuação de Johnson, que pode colocá-lo como um dos favoritos ao Oscar de Melhor Ator em 2026.

Owen Gleiberman, da revista especializada Variety, chamou a performance de The Rock de “revelação”, enquanto Robbie Collin, do jornal britânico The Telegraph, elogiou a sinceridade e a ausência de ego na interpretação.

Para dar vida a Kerr, Johnson passou por uma transformação intensa, que incluía de três a quatro horas diárias de maquiagem, com cerca de 13 ou 14 próteses faciais.

Segundo a revista Vanity Fair, o processo era tão detalhado que o ator “desaparecia” para se tornar o personagem, desde a forma de andar até a maneira de falar. “Quando cheguei ao set, eu era Mark Kerr e sentia isso”, disse Johnson à publicação.

“Essa transformação é algo que eu queria muito fazer”, disse Johnson à revista norte-americana The Hollywood Reporter. “Sempre houve uma voz dentro de mim que dizia: ‘E se eu pudesse fazer mais?’”.

Ele, que conheceu Kerr na década de 1990, quando também era lutador, descreveu o ex-campeão como “uma contradição ambulante: o maior lutador do planeta e, ao mesmo tempo, uma pessoa gentil e empática”.

