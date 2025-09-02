Festival de Veneza 2025: cabelos naturais dominam e lançam tendência de penteados Autenticidade toma conta do tapete vermelho da 82ª edição Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 ) twitter

Fernanda Torres marcou presença no evento um ano após sucesso de "Ainda Estou Aqui" Reprodução/X/PhelipeR__

O Festival de Veneza, em sua 82ª edição, segue encantando não apenas pela sétima arte, mas também pelas escolhas de maquiagem e penteados que brilham no tapete vermelho.

Entre estreias e flashes, celebridades transformaram seus cabelos em extensão de estilo e atitude — e, neste ano, a palavra de ordem foi naturalidade.

Fios soltos com textura, ondas modernas e coques baixos sem rigidez mostraram que o novo luxo está na simplicidade.

“O festival está trazendo uma beleza real, que valoriza o natural e penteados menos estruturados. Essa tendência mostra que o cabelo pode ser sofisticado e, ao mesmo tempo, leve e autêntico”, afirma Leticia Rigolim, expert em penteados e CEO da Rigolim Hair and Co.

‌



Segundo a especialista, as belezas vistas no tapete vermelho já servem de inspiração imediata para festas e ocasiões especiais. “O coque despojado, por exemplo, traz elegância sem perder a personalidade. Já os fios soltos ao natural, como os de Fernanda Torres, reforçam que menos é mais quando o assunto é beleza”, completa.

Entre os destaques desta edição, Hiba Abouk chamou atenção com um coque polido minimalista, Noomi Rapace trouxe força e ousadia com uma faixa de cabelo marcante, enquanto Tilda Swinton reafirmou sua irreverência com um topete volumoso.

‌



Fernanda Torres, Cate Blanchett, Heidi Klum e Emma Stone também brilharam com penteados soltos, apostando na textura natural como símbolo de frescor e sofisticação.

Mais do que glamour, os cabelos do Festival de Veneza 2025 revelam um movimento: autenticidade e naturalidade não são apenas tendências, mas um manifesto de estilo que deve guiar a beleza nos próximos meses.

‌



Confira alguns exemplos:

Coque Alinhado

Atriz espanhola Hiba Abouk escolheu um coque clássico com os fios alinhados Reprodução/Instagram/hiba_abouk_

Faixa de Cabelo

Noomi Rapace deu incrementou o penteado com uma faixa de cabelo Reprodução/X/fashion_critic_

Solto ao Natural

Fernanda Torres apostou em uma beleza 100% natural Reprodução/X/PhelipeR__

Emma Stone deixou os fios curtinhos roubarem a cena Reprodução/X

Cate Blanchett combinou os fios despojados com uma make leve e natural Reprodução/Instagram/valeriiarii

Heidi Klum deixou os fios desalinhados e sem acabamento Reprodução/X/Sparkles

Julia Roberts também deixou os penteados clássicos de lado e optou pelo visual moderno e despojado Reprodução/X/sanadcv

Com Volume

Tilda Swinton reafirmou sua irreverência com um topete volumoso Reprodução/X/itgirlbackup

