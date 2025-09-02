Festival de Veneza 2025: cabelos naturais dominam e lançam tendência de penteados
Autenticidade toma conta do tapete vermelho da 82ª edição
O Festival de Veneza, em sua 82ª edição, segue encantando não apenas pela sétima arte, mas também pelas escolhas de maquiagem e penteados que brilham no tapete vermelho.
Entre estreias e flashes, celebridades transformaram seus cabelos em extensão de estilo e atitude — e, neste ano, a palavra de ordem foi naturalidade.
Fios soltos com textura, ondas modernas e coques baixos sem rigidez mostraram que o novo luxo está na simplicidade.
“O festival está trazendo uma beleza real, que valoriza o natural e penteados menos estruturados. Essa tendência mostra que o cabelo pode ser sofisticado e, ao mesmo tempo, leve e autêntico”, afirma Leticia Rigolim, expert em penteados e CEO da Rigolim Hair and Co.
Segundo a especialista, as belezas vistas no tapete vermelho já servem de inspiração imediata para festas e ocasiões especiais. “O coque despojado, por exemplo, traz elegância sem perder a personalidade. Já os fios soltos ao natural, como os de Fernanda Torres, reforçam que menos é mais quando o assunto é beleza”, completa.
Entre os destaques desta edição, Hiba Abouk chamou atenção com um coque polido minimalista, Noomi Rapace trouxe força e ousadia com uma faixa de cabelo marcante, enquanto Tilda Swinton reafirmou sua irreverência com um topete volumoso.
Fernanda Torres, Cate Blanchett, Heidi Klum e Emma Stone também brilharam com penteados soltos, apostando na textura natural como símbolo de frescor e sofisticação.
Mais do que glamour, os cabelos do Festival de Veneza 2025 revelam um movimento: autenticidade e naturalidade não são apenas tendências, mas um manifesto de estilo que deve guiar a beleza nos próximos meses.
Confira alguns exemplos:
Coque Alinhado
Faixa de Cabelo
Solto ao Natural
Com Volume
