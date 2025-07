Penteado de Gabriely em casamento com o jogador Endrick foi feito só com dois produtos; veja detalhes Beleza do ‘sim’ foi minimalista, fresca e jovial, com olhos levemente esfumados e cabelo solto com ‘ondas praianas’ Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 18/07/2025 - 19h26 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cabelo foi inspirado na história do casal, que se conheceu em Ilhabela (SP) Reprodução/Instagram @gabriely

Os noivos Gabriely Miranda e Endrick se casaram nesta sexta-feira (18) em uma cerimônia intimista realizada em Madrid, na Espanha, residência do jogador desde que foi transferido para o Real Madrid.

A beleza de Gabriely para o “sim” foi minimalista, fresca e jovial, com olhos levemente esfumados e cabelo solto com “ondas praianas” — conquistadas com o uso de só dois produtinhos.

Dougllas Dias, responsável pelo penteado da modelo, explica que, por conta das altas temperaturas do verão europeu, o visual precisava ser leve e funcional, mas sem deixar de lado a personalidade da noiva e ficar intacto durante toda a cerimônia.

O resultado duradouro foi alcançado com o uso de dois produtos próprios para finalização e fixação: spray leave-in e óleo, ambos da linha ‘Style Supreme’, da Cadiveu.

‌



“A ideia era garantir leveza e evitar acúmulo — assim, caso fosse necessário algum retoque, os fios continuariam soltos, sem excesso de produto”, explica.

Dias revela que a inspiração para o penteado veio da própria história do casal, que se conheceu em Ilhabela. “Trouxemos para o look a leveza das ondas do mar e o frescor do litoral norte paulista. A ideia era que o cabelo tivesse movimento natural, mas, ao mesmo tempo, estrutura para durar o dia inteiro”, conta.

‌



Segundo Wildson Lopes, maquiador que assinou a beleza de Gabriely, a make seguiu a mesma proposta do cabelo: beleza natural e radiante, com fixação impecável.

“Apostamos em uma pele luminosa, olhos sutis e longa durabilidade. Mesmo com o calor, a maquiagem se manteve intacta ao longo de todo o evento. O segredo está em produtos certos e preparação cuidadosa da pele”, finaliza.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.