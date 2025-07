Sem computação gráfica: Veja como foram feitas as gravações do filme ‘F1′, com Brad Pitt Sem recorrer a efeitos visuais, equipe de filmagem posicionou as câmeras tanto dentro quanto fora dos carros, que atingem 300 km/h Cinema|Do R7 18/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brad Pitt interpreta o piloto Sonny Hayes no filme 'F1' Divulgação/F1

O filme “F1”, estrelado por Brad Pitt, foi gravado com câmeras adaptadas em plena pista de Fórmula 1. As cenas, que dispensaram o uso de computação gráfica, foram registradas com os carros em movimento real durante etapas do campeonato profissional da categoria.

A Sony, responsável pela produção das câmeras utilizadas no longa, revelou na quinta-feira (17), em evento realizado em São Paulo, que 25 câmeras modificadas foram empregadas nas filmagens. Em algumas cenas, até 16 delas operaram simultaneamente.

RESUMO DA NOTÍCIA Filme "F1", estrelado por Brad Pitt, foi gravado com câmeras adaptadas na pista de Fórmula 1.

Produção utilizou 25 câmeras modificadas, com até 16 funcionando simultaneamente.

Filmagens aconteceram em alta velocidade, ultrapassando 300 km/h, sem efeitos visuais.

Evento "Sony Image Experience" apresenta os bastidores das gravações em São Paulo até 24 de outubro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Sem recorrer a efeitos visuais, a equipe de filmagem posicionou as câmeras tanto dentro quanto fora dos veículos. Com os carros em velocidade superior a 300 km/h e cockpits mais apertados que em outras temporadas, as adaptações exigiram soluções técnicas específicas.

A câmera Venice 2, modelo mais avançado da empresa e capaz de desacoplar o sensor da lente, foi colocada próxima ao volante para registrar a visão do piloto durante as corridas. Outra versão do equipamento foi instalada no exterior dos carros, com uma base rotatória controlada remotamente, enquanto o corpo da câmera ficava dentro das saídas de ar do veículo. Essa estrutura possibilitou a captura de imagens em movimento a partir da perspectiva do meio do grid.

‌



A mesma tecnologia já havia sido utilizada na produção do filme “Top Gun: Maverick”, também gravado em ambientes reais de alta velocidade.

Os produtores de “F1” também optaram por câmeras personalizadas com sensores do iPhone para registrar as cenas nas pistas de Fórmula 1. A escolha foi técnica, segundos a equipe de filmagem. Câmeras tradicionais de cinema são grandes demais para serem acopladas aos carros, enquanto modelos compactos, como a GoPro, não oferecem a qualidade de imagem necessária para uma superprodução.

‌



A solução foi desenvolver um módulo exclusivo de câmera com sensores, bateria e chip da linha A do iPhone. O equipamento foi adaptado para gravar em altíssima velocidade, com alta resolução e maior controle técnico durante as filmagens.

A Apple não divulgou quais sensores e chips foram usados, mas o módulo recebeu um filtro de densidade neutra para reduzir a entrada de luz e melhorar a exposição das imagens. A câmera também foi reforçada contra choques, vibrações e altas temperaturas, além de operar com uma versão modificada do iOS, que oferecia controles adicionais para gravação.

‌



Sem transmissor de rádio, o controle da câmera foi feito remotamente por um iPad. O tablet recebia as imagens em tempo real e permitia ajustes de exposição, equilíbrio de branco e velocidade do obturador. A gravação, no entanto, só podia ser iniciada ou pausada por meio de conexão USB-C.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp