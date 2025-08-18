Logo R7.com
'A Escrava Isaura' consolida segundo lugar em São Paulo e no Rio

Na faixa das 15h16 às 16h05, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6 pontos

O capítulo da novela A Escrava Isaura consolidou o segundo lugar na audiência na sexta-feira (1º). Na faixa das 15h16 às 16h05, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 6 pontos, pico de 9 e share de 14%. Por dois minutos, alcançou a liderança isolada.

No Rio de Janeiro, a trama consolidou o segundo lugar isolado com média de 6 pontos, pico de 7 e share de 14%. A terceira colocada obteve 5 pontos de média.

