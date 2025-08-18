A Escrava Isaura consolida segundo lugar isolado em SP e no RJ
Reprise da trama da Record TV marcou média de 7 pontos e garantiu a vice-liderança absoluta na audiência
Em São Paulo, o capítulo de A Escrava Isaura exibido nesta terça-feira (2), consolidou o segundo lugar isolado. Na faixa das 15h16 às 16h04, a novela marcou média de 7 pontos, pico de 11 e share de 15%. A terceira colocada registrou média de 6 pontos.
No Rio de Janeiro, a atração também foi vice-líder absoluta, com média de 8 pontos, pico de 10 e share de 17%. A terceira colocada fechou o horário com 6 pontos de média.
A autoria da trama é de Tiago Santiago e a direção geral, de Herval Rossano.