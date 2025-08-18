‘A Escrava Isaura’ consolida segundo lugar isolado em SP e no RJ
Na capital paulista, reprise da novela da Record TV chegou a registrar 10 pontos de audiência nesta quinta-feira (7)
O capítulo de A Escrava Isaura exibido na tarde de quinta-feira (7) consolidou o segundo lugar isolado na audiência. Na faixa das 15h16 às 16h03, a novela marcou, em São Paulo, média de 7 pontos, pico de 10 e share de 16%. A terceira colocada marcou média de 6 pontos.
No Rio de Janeiro, a trama também foi vice-líder absoluta com média de 6 pontos e pico de 8. O share fechou em 14%. A terceira colocada marcou média de 5 pontos.
A autoria é de Tiago Santiago, e a direção geral é de Herval Rossano.