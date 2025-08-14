‘A Escrava Isaura’ consolida vice-liderança de audiência em São Paulo
Escrita por Tiago Santiago e com direção geral de Herval Rossano, a produção da Record TV é reprisada de segunda a sexta-feira nas tardes da emissora
A Escrava Isaura exibido consolidou o segundo lugar isolado de audiência, na quarta-feira (23), em São Paulo. A atração foi ao ar na faixa das 15h15 às 15h58.
Reprisada de segunda a sexta-feira, a novela alcançou média de 7 pontos, pico de 10 e share de 17%. A terceira colocada marcou média de 6 pontos.
No Rio de Janeiro, a trama também foi vice-líder absoluta com 8 pontos de média, pico de 10 e share de 17%, enquanto a concorrente obteve média de 6 pontos.
